أهالي الصريح يحذرون من كارثة قد تحدث في أي لحظة

عماد العجلوني- نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الصريح التابعة لمحافظة إربد صورا تحذيرية للجهات المعنية تخص شارع الترخيص .

وأظهرت بعض الصور وجود تشققات وسط الطريق الحيوي الذي يربط محافظة اربد بدائرة ترخيص السواقين والمركبات في لواء بني عبيد.

وأكد سكان المنطقة أن هذه الصور تدق ناقوس الخطر بعد أيام قليلة من سقوط مركبة في حفرة وسط الطريق العام بالقرب من تلك المنطقة وبالتحديد عند إشارة مدخل البلدة.

وقد حذر المواطنون الجهات المعنية من تكرار نفس السيناريو ووقوع كارثة جديدة ربما قد تهدد حياة السائقين والمارة وطالبوا بالاسراع في ايجاد حل للطريق الذي لم يمض سوى أيام على إعادة تعبيده.