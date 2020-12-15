أهالي العقبة يشعرون بهزة أرضية فجر اليوم.. ولا أضرار مادية

أحمد الرواشدة

العقبة– دب الهلع والذعر بين سكان مدينة العقبة بعد أن أيقظتهم هزة أرضية، عند الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم الثلاثاء.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار مادية في الممتلكات العامة أو الخاصة.

وقال شهود عيان، إن بعض سكان المدينة سارعوا بالخروج من منازلهم إلى الشوارع، فيما ساد الخوف بين الأهالي تحسبا من حدوث هزات ارتدادية.

بدوره، قال مرصد الزلازل الأردني/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن الهزة الأرضية بلغت قوتها 9ر3 درجة على مقياس ريختر، وضربت منطقة شمال شرق مدينة العقبة عند الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفق بيانات المرصد فقد وقعت الهزة على عمق 12 كلم، وشعر بها سكان مناطق جنوب المملكة.