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أهالي لاعبات بدوري المحترفات يتمنون الغاء الدوري

منذ ساعتين

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خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

كشف أهالي لاعبات في دوري المحترفات لكرة القدم، عن أمنياتهم أن يقدم اتحاد الكرة على اتخاذ قرار بإلغاء الدوري في أسرع وقت، بعد إصابة مدرب في الدوري بحالة كورونا، مع ترشيح ارتفاع العدد اذا ما استمرت المنافسات.
وكشف أهالي عن خوفهم على صحة بناتهم نتيجة تزامن المنافسات بالتزامن ارتفاع وتيرة تفشي الوباء، متمنين أن يضع الاتحاد سلامة اللاعبات كأولوية، بدلا من اولوية اجراء البطولة، لايصال رسالة للاتحاد الدولي “فيفا”، أن هناك بطولات نسوية في الكرة الأردنية تستحق الدعم.الأهالي كشفوا عن حالة من الخوف والهلع اصابتهم، بعد ايقاف مباراتي يوم السبت الماضي، بعد اكتشاف حالة لمدرب، متمنين قرارا بالإلغاء في أسرع وقت.

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