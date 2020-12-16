أهداف ذكية لحياة إيجابية

عمان- يضع بعض الأشخاص قرارات مبالغ فيها للعام الجديد، إلا أنهم بالطبع يستطيعون أداءها فيما بعد. لعل بعضكم كان مثل هؤلاء الأشخاص، ولربما اضطرتكم خيبات الأمل المستمرة إلى التخلي عن أحلامكم. نصيحتي هي التوقف عن صنع مثل هذه القرارات والبدء في وضع أهداف ذكية تتفق ومعايير SMART.

ما هي الأهداف الذكية SMART؟

كلمة SMART مكونة من الحروف الأولى للكلمات التالية:

الكلمة الأولى Specific: وتعني محدد.

الكلمة الثانية Measurable: وتعني يمكن قياسه.

الكلمة الثالثة Attainable: وتعني يمكن تحقيقه.

الكلمة الرابعة Realistic: وتعني أن يكون الهدف واقعيًا.

الكلمة الخامسة Timely: وتعني يمكن تحقيقه ضمن إطار زمني.

منهج شامل لوضع الأهداف

يمكن الاستعانة بما يعرف بـ “عجلة الحياة” لتساعدنا في تمييز وتحديد موقعنا بالنسبة للأمور التي تهمنا في الحياة. على سبيل المثال، فإن هدف تحسين اللياقة البدنية لا يتعلق فقط بالأهداف الجسدية والصحية بل يؤثر أيضًا على علاقات الأشخاص وعملهم ووضعهم المادي. دعونا نقيّم أنفسنا من 0 إلى 10 حسب أهمية هذه الأمور في حياتنا: العمل والمهنة أو الدراسة، الأموال والثروة، الصحة واللياقة البدنية، العلاقات الاجتماعية والأصدقاء، العلاقات الأسرية، العلاقات العاطفية والحب، الترفيه والتسلية، التطوع والتبرع، تطوير الذات، والأمور الروحانية.

صورة الذات

على سبيل المثال، بالنسبة لنقطة الصحة واللياقة البدنية، دعونا نعطي أنفسنا درجة تُعبر عن مدى صحتنا ولياقتنا البدنية ومدى التزامنا بممارسة النشاط الجسدي المنتظم. يجب أن تتراوح الدرجات ما بين 0 إلى 10، حيث أن الصفر يعني التزاما ضعيفا بممارسة النشاط الجسدي والعشرة تعني ممارسة فعّالة للنشاط الجسدي. ففي حال الالتزام بالذهاب مرتين إلى ثلاث مرات للنادي الرياضي، على سبيل المثال، يمكننا إعطاء أنفسنا درجة 8 أو 9، أما في حال عدم قيامنا بأي نشاط جسدي فتكون درجتنا 1 أو حتى 0 ! تعطينا الدرجات المنخفضة مؤشرًا واضحًا عن وضعنا الحالي وعن مدى بعدنا عما نطمح إليه. بعد هذا يمكننا تحديد متى وكيف سنسد هذه الفجوة الموجودة بيننا وبين أهدافنا. عند تحديد الأهداف الذكية (SMART)، دعونا أن نقوم بما يلي:

ألا ننسى أن لكل شخص أولويات مختلفة.

تجنب التحدث عن أهدافنا أمام أشخاص سلبيين كونهم قد يسببون لنا الإحباط.

إحاطة أنفسنا بأشخاص إيجابيين ومتفائلين.

التحدث عن أهدافنا أمام أشخاص قد يدعموننا.

تجنب ضغط أنفسنا بالكثير من النشاطات في ذات اليوم.

التخطيط للشهر، وثم توزيع النشاطات على الأسابيع.

الثقة بأنفسنا، فنحن الأشخاص الوحيدون القادرون على إحداث التغيير لنا.

ألا ننسى أن كل شيء يكون صعبا في البداية.

عدم التنازل عن الأولويات لكن في ذات الوقت التحلي بالمرونة.

الشيء المثير للاهتمام فيما يتعلق بعجلة الحياة هو أنها تساعدنا على إيجاد التوازن في حياتنا وفي إدارة أوقاتنا بشكل فعّال، وهذا يؤدي إلى شعورنا بالاكتفاء الذاتي والسعادة. من المؤكد، فإن العزم والمثابرة سيساعداننا في تنفيذ خطتنا.

*غدير حبش

خبيرة تدريب إداري/ مجلة نكهات عائلية