أهداف متفاوتة لمنتخبات بطولة الناشئات الثانية.. والإنطلاق الخميس

عمان – الغد – تفاوتت الأهداف لدى مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للناشئات لكرة القدم التي يستضيفها الاتحاد الأردني على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري ولغاية الإثنين 16 الشهر ذاته.

وكشف مدربو منتخبات فلسطين والأردن ولبنان وسوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في فندق ساندي بالاس حيث مقر إقامة الوفود المشاركة، عن تطلعاتهم خلال البطولة والأهداف المستقبلية المرجو تحقيقها منها، واتفقوا جميعاً على جدواها الإيجابية على الصعيد الفني وخصوصاً أنها تهتم بقطاع ناشئ يمثل رافداً حقيقياً لكرة القدم النسوية في بلادهم.

واعتبرت رماح محمود مدربة المنتخب الفلسطيني، أن الهدف الحقيقي يتمثل بتقديم أداء مشرف يليق بكرة القدم النسوية في فلسطين ويوازي حجم الاستعدادات التي خاضها فريقها منذ الإعلان عن تواجده في هذا الحدث للمرة الثانية على التوالي بعدما كان حاضراً في النسخة الأولى التي أقيمت في دبي عام 2018 الماضي.

وأشارت أنه رغم التحضيرات المتقطعة التي دخلها المنتخب، إلا أن هذا لن يشكل عائقاً أمام طموحاته بتحقيق مشاركة إيجابية، تسهم بالارتقاء بمستوى المنتخب من جهة، وتساعد على تطوير القطاع النسوي من جهة أخرى.

وعبرت رماح عن فخرها كونها المدربة الأنثى الوحيدة بين بقية المدربين، وأكدت أن ذلك يشكل حافزاً لها ودعماً معنوياً، وتمنت أن تشهد البطولات النسوية القادمة حضوراً أكبر للمدربات الإناث، الأمر الذي يتيح لهن اكتساب المزيد من الخبرات.

وبدوره، لم ينكر الجزائري عز الدين شيح أن المنتخب الأردني يطمح بالحفاظ على اللقب بعدما كان فاز بكأس النسخة الأولى، ولكنه في الوقت ذاته عرج إلى أهداف أخرى سيخرج منها المنتخب بعد هذه المشاركة.

وقال: نعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير كرة القدم النسوية في الأردن بدءاً من الفئات العمرية الدنيا، ومراكز الواعدات خير دليل على ذلك، ونحرص على اكتشاف اللاعبات الموهوبات ورعايتهن بشكل علمي ومدروس للاستفادة منهن، كما سنقوم بتقييم المستويات التي ظهرت خلال البطولة للبناء على المكتسبات.

وأشار أن إقامة هذه البطولات على مستوى الفئات العمرية ينعكس إيجاباً على الاتحادات الأهلية في غرب آسيا، باعتبارها تشكل فرصة جيدة للفئات العمرية لخوض أجواء تنافسية مع منتخبات أخرى.

أما سليم جبلاوي مدرب المنتخب السوري فقال: نمر الآن بمرحلة بناء لكرة القدم النسوية في سوريا، ونهتم بهذا القطاع جيداً ونأمل أن تنعكس مشاركتنا هذه على قادم البطولات بصورة إيجابية.

وعبر المدرب عن أمله بأن تكون مشاركة المنتخب السوري الحالية أفضل من السابقة، مشيراً إلى ضرورة تضييق الفجوة بينه وبين بقية المنتخبات، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على كافة أركان كرة القدم النسوية في سوريا، وخصوصاً أن هذا القطاع وعلى مستوى المنتخبات يحتاج تحقيق نتائج إيجابية لتسريع عملية التطوير.

وعلى طرف آخر، اعتبر جورج أسبر أن المنتخب اللبناني يشارك من أجل المنافسة على اللقب وتعويض خسارة المشهد النهائي في النسخة الماضية أمام الأردن.

وتابع: تحظى كرة القدم النسوية باهتمام كبير من الاتحاد اللبناني، وتسير بطريقة مميزة نحو التطوير، ولأجل ذلك حرصنا على الدخول بمرحلة استعداد مكثفة قبل البطولة لأن أهدافنا واضحة وسنعمل بكل جهدنا على تحقيق مشاركة إيجابية، ورغم الظروف الصعبة التي واجهت استعداداتنا نوعاً ما، إلا أن ذلك لن يقف أمام طموحاتنا الكبيرة.

وقبل المؤتمر الصحفي، عُقد الاجتماع التنسيقي للبطولة برئاسة مراقبتي المباريات عبير الرنتيسي وعروبة الحسيني وبحضور مديرة البطولة نسرين الخزاعلة ومقيم الحكام علاء عبد القادر وأعضاء اللجنة المشرفة من اتحاد غرب آسيا واللجنة المنظمة من الاتحاد الأردني، وممثلي المنتخبات الوطنية المشاركة والجهات الأمنية ذات العلاقة من الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة تعليمات البطولة الفنية الإدارية والتحكيمية والإطلاع على الجوانب الإعلامية وتثبيت كشوفات المنتخبات وألوان الملابس التي سترتديها اللاعبات خلال المباريات.

وبحسب نظام البطولة ستتنافس المنتخبات المشاركة ضمن مجموعة واحدة ووفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد نقاط في الترتيب النهائي.

وكان اتحاد غرب آسيا نقل تقديره للاتحاد الأردني على استضافته للبطولة والترتيبات الإدارية التي أعدها لنجاحها والتي تتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك على تفاعله الدائم مع نشاطات اتحاد غرب آسيا، فيما رحب الاتحاد الأردني بالمنتخبات المشاركة وأكد جاهزيته واستعداده التام للخروج بالبطولة بأعلى مستوى تنظيمي، وفي الوقت ذاته ثمن الدور الكبير الذي يقدمه اتحاد غرب آسيا، وشكر تعاون الجهات المعنية المعاونة بالتنظيم.

إلى ذلك، تفتتح منافسات البطولة عند الثالثة عصراً، يوم غدٍ الخميس بتوقيت الأردن، عبر مواجهة تجمع المنتخبين الفلسطيني واللبناني، وبعد ذلك في المباراة الثانية عند السادسة مساءً يلتقي المنتخبان الأردني والسوري.

وستخضع جميع المنتخبات المشاركة للراحة يوم الجمعة 13 ديسمبر، وفي يوم السبت الذي يليه يلتقي المنتخب السوري نظيره الفلسطيني عند الثالثة عصراً، ثم لبنان والأردن عند السادسة مساءً، وعلى يخصص يوم الأحد 15 ديسمبر للراحة كذلك، لتختتم البطولة بعد ذلك يوم الإثنين 16 ديسمبر بمواجهتين؛ الأولى بين لبنان وسوريا عند الثالثة عصراً، والثانية بين الأردن وفلسطين عند السادسة مساءً.