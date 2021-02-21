“أهلا سمسم” يعود من جديد بقصص ومغامرات مشوقة للأطفال

عمان-الغد- يعود “أهلاً سمسم”؛ برنامج الأطفال الحائز على جوائز والذي يقدمه مبدعو “افتح يا سمسم” وبرامج “سسمي ستريت” (Sesame Street) حول العالم، إلى الشاشة في موسمه الثالث للأطفال والعائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في 28 شباط (فبراير) الحالي، مع أصدقاء البرنامج المميزين بسمة وجاد ومعزوزة الذين يشاركون قصصاً يمكن للأطفال التفاعل والتآلف معها، ويأخذون من خلالها المشاهدين الصغار في مغامرات مشوقة جنباً إلى جنب مع أصدقائهم المألوفين إلمو وكعكي وغرغور.

ويستمر الموسم الثالث في التركيز، وهو نسخة متحدثة باللغة العربية من برامج “سسمي ستريت”، على بناء المهارات الاجتماعية والعاطفية لـ”أهلاً سمسم” بهدف مساعدة الأطفال على التغلب على تحديات الحياة، وتستخدم الشخصيات استراتيجيات جديدة مثل “توقف، لاحظ، فكر” والتي تعلمهم على التوقف وملاحظة وإدارة رد فعلهم الأولي عند مواجهة العقبات والمشكلات، وتشجع الحلقات الجديدة المشاهدين الصغار على التكيف، وتحدي افتراضاتهم، ومراعاة مشاعر الآخرين وأفكارهم، وهي مهارات ضرورية لنجاح الأطفال في المدرسة والحياة، تم تصميم مناهج البرنامج وقصصه بالتعاون الوثيق مع اختصاصيي تنمية الطفولة المبكرة وعلماء النفس ومبدعين من مختلف أنحاء المنطقة.

ويقول خالد حداد، المنتج التنفيذي لـ”أهلاً سمسم”: “في يومنا هذا، بات من الضروري أن نساعد الأطفال والأسر على تبني التكيف والتعلم المرح، ما يساعدهم على التغلب على تحديات اليوم والغد، وعليه، يركز الموسم الجديد لأهلاً سمسم على مشاعر الأطفال ورفاههم على المدى الطويل، من خلال دروس مصممة لبناء المهارات الضرورية لنجاحهم في المدرسة والحياة، وكل ذلك بروح الظرافة والفرح التي يشتهر بها أهلاً سمسم”.

ومن جانبه، يقول رينيه سلايا المدير الإداري لـ”أهلاً سمسم”: “تم تطوير أهلاً سمسم محلياً ليتناسب مع احتياجات الأطفال اليوم، وكما هو الحال مع مواسم أهلاً سمسم كافة، يستجيب البرنامج للاحتياجات والخبرات الحالية لأطفال المنطقة، حيث يوفر المهارات التي يحتاجونها ليصبحوا أكثر ذكاءً، وقوةً، ولطفاً ضمن عالم دائم التغير، ونفخر جداً بإطلاق هذا النسخة المحلية، التي ترتبط ارتباطاً اجتماعياً وثيقاً بأطفال المنطقة، وتشجعهم على أن يتعلموا، ويتحمسوا للحياة، ويكونوا قابلين للتكيف”.

والجديد في هذا الموسم فقرة “اعملها بنفسك” DIY، Do It Yourself، التي تتضمن ورشاً لأعمال يدوية وأنشطة إبداعية يمكن للأطفال تطبيقها بسهولة في المنزل. تشارك في هذه الفقرة صديقة جديدة على الحي تدعى سلمى والتي تساعد كلا من بسمة وجاد على تطوير إبداعهما وثقتهما أثناء بنائهما للألعاب المنزلية، سواء أكانت قوارب بسيطة، أو مناظير، أو غير ذلك.

وتم إنتاج “أهلاً سمسم” في عمّان بالتعاون مع مؤسسة “رواد الأردن” (Jordan Pioneers)، على يد فريق من الكتاب والمنتجين والفنانين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ينضم “أهلاً سمسم” الذي أطلق في شباط (فبراير) من العام الماضي إلى سلسلة طويلة من العروض التعليمية الرائدة باللغة العربية المقدمة من “ورشة سمسم” (Sesame Workshop).