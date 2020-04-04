“أهلي عزوتي” من البنك الأهلي لتمويل احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة لإستمرار عملها بشروط و كلف ميسرة

عمان- استجابة لإطلاق البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض للبرنامج الوطني لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا، سارع البنك الأهلي باطلاق برنامج “اهلي عزوتي” وهو برنامج تمويلي يهدف إلى تمكين القطاعات الاقتصادية من المحافظة على سير أعمالها ودفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطاتها خلال المرحلة القادمة حيث يستهدف هذا البرنامج عملائنا من الشركات الصغرى و المتوسطة في كافة محافظات المملكة لتمويل مصاريفهم التشغيلية أو رأس مالهم العامل. كما سيبدأ البنك باستقبال طلبات التمويل الخاصة بعملائه الكترونيا ابتداء من يوم الأحد صباحا وذلك من خلال الرابط ahli.com/izwiti.