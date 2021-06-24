أهم الأسباب التي تجعل سوار HUAWEI Band 6 أكثر من مجرّد سوار ونصائح لتحقيق أقصى استفادة منه في كل الأوقات

من الضروري أن نضمن بقاءنا في أفضل حالاتنا الصحية طيلة الوقت، لا سيما إذا كنا نرغب في تحقيق مستويات متقدمة من اللياقة البدنية. في الماضي، كان تتبع المؤشرات الصحية يعتمد بشكل كبير على التكهنات عوضاً عن الأدلة العلمية. لكن مع ظهور الأساور الذكية تغيّر كل ذلك!

سوار HUAWEI Band 6 من هواوي ارتقى بتتبع اللياقة البدنية إلى مستويات متقدمة من خلال ميزاته الرائعة، والتي نجدها عادةً في الهواتف الذكية ما يجعله أكثر من مجرد سوار. ولا تقتصر مزايا أحدث سوار ذكي من هواوي على أناقة تصميمه العصري فحسب، ولكنه يساعدك أيضاً في متابعة حالتك الصحية ومستوى لياقتك البدنية طوال الوقت. وبالتالي، سواء كنت تسعى إلى مراقبة كمية الطاقة لديك أو مراقبة تمريناتك لزيادة قوتك، فإنّ سوار HUAWEI Band 6 يوفر لك كل ما تحتاجه. لنتعرف أكثر على المزايا التي تجعل هذا الجهاز المبتكر القابل للارتداء الشريك الصحي المثالي:

يساعدك سوار HUAWEI Band 6 في مراقبة مستويات طاقتك خلال اليوم، من خلال تقنية المراقبة التلقائية لمستويات الأكسجين في الدم SpO2 لتتمكن من الحصول على ملاحظات مهمة حول جهازك التنفسي.

وبالأهمية ذاتها، يمكنك أيضاً قياس معدل ضربات قلبك؛ إذ يمكّنك سوار HUAWEI Band 6 من الحصول على مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب عبر تقنية HUAWEI TruSeen™ 4.0. ويمنحك السوار ملاحظات وإشعارات فورية في حال ارتفع أو انخفض معدل ضربات قلبك بشدة لأكثر من 10 دقائق. لذلك، إذا جلست على الأريكة لفترة طويلة جداً، فسوف ينبهك الجهاز الذكي القابل للارتداء لتنهض وتمارس القليل من التمارين.

من ناحية أخرى، مع سوار HUAWEI Band 6، لم يعد هناك مشكلة مع تغيّر أنماط النوم. يتتبع الجهاز أنماط نومك ويوفر بيانات وملاحظات حول أسلوب نومك باستخدام تقنية HUAWEI TruSleep™ 2.0 التي ترصد جودة النوم، إلى جانب توفير معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، وتتبع نمط التنفس أثناء النوم مع تحليلات البيانات الضخمة. يمكنك حتى ملاحظة مدى استرخائك بفضل تقنية HUAWEI TruRelax™ التي تراقب الضغط على مدار الساعة لضمان بقائك في حالة ذهنية صحية وسليمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التقنيات القابلة للارتداء تكون مفيدة فقط إذا تم ارتداؤها بانتظام. فضمان حصولك على جهاز مريح للارتداء وسهل الاستخدام أمر ضروري للغاية، إذ يصعب استخدام الأجهزة كبيرة الحجم، وبالتالي فهي ليست خياراً مثالياً عند الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة التمارين. مع سوار HUAWEI Band 6، ستحصل على جهاز قابل للارتداء مصمم بأناقة ويحتوي على شاشة AMOLED كبيرة وتفاعلية مقاس 1.47 بوصة بدون إطار، مما يجعل قراءة التنبيهات والإشعارات في غاية السهولة. هل ترغب بمعرفة الوقت الذي استغرقته على جهاز المشي أو ما إذا كنت قد تفوقت على الوقت الذي سجلته في المرة السابقة على الجهاز؟ ليس هناك أي مشكلة بعد الآن فَسِوار HUAWEI Band 6 سيطلعك على تقدمك بدقة ووضوح.

لكن ما فائدة كل هذه التكنولوجيا والميزات الرائعة إذا كان عليك إعادة شحن الجهاز باستمرار؟ لا داعي للقلق، فبفضل مجموعة الشرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة الذكية في سوار HUAWEI Band 6، يمكنك شحنه مرة واحدة وستدوم الطاقة لمدة أسبوعين من الاستخدام المتواصل.

يوفر سوار HUAWEI Band 6 ما يصل إلى 96 وضعاً للتمارين مثبتاً مسبقاً، ما يعني أنه أصبح بإمكانك قضاء الوقت الإضافي خلال يومك في ممارسة الرياضة. وهناك العديد من الخيارات المتاحة على سوار HUAWEI Band 6 حتى لا تشعر بالملل أبداً أو تفقد تحفيزك نحو بلوغ أهدافك في اللياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك، توجد ميزات أخرى مثل التحديد الذكي للأرقام غير المألوفة، والمكالمات الواردة، وتنبيهات الرسائل، وإعداد المنبه، وزر تشغيل الكاميرا عن بُعد للقطات سريعة وسهلة.

يتوفر سوار HUAWEI Band 6 في الأردن بثلاثة ألوان رائعة هي؛Graphite Black ، Sakura Pink، وForest Green، ويمكن حجزه مسبقًا – خلال هذه الفترة ولغاية 27 حزيران الجاري – بسعر 49 دينارًا أردنيًا، مع هدية مجانية عبارة عن مصباح طاولة شحن لاسلكي بقيمة 10 دنانير، عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6.