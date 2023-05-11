أهم فوائد البامية ستجعلها وجبتك المفضلة

تذكر البامية التي كنت ترفض أن تتناولها في صغرك- رغم محاولات والدتك المستمرة، بينما تفضل تناول البرجر والبطاطس المقلية، يبدو أن الوقت قد حان لتعترف أنك كنت على خطأ، وأن فوائد البامية التي كنت تجهلها هي كل ما تتمنى أن تحصل عليه الآن… تعرف على فوائدها وقيمتها الغذائية.

السعرات الحرارية في البامية

بخلاف أنه يمكن تناولها بأكثر من طريقة والاستمتاع بمذاقها الشهي المميز، تظل القيمة الغذائية في البامية واحدة من الأمور التي تجعلها من أفضل الخضروات، كونها تحتوي على النشويات والألياف (تصل نسبة الماء بها إلى 90%) والمعادن والفيتامينات والمغذيات التي تقي الجسم كثير من الأمراض وتمنحه المناعة اللازمة والطاقة التي يحتاجها.

ويحتوى 100 جرام من البامية- حسب قاعدة بيانات الاطعمة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية- على:

33 سعر حراري

1.9 جراما من البروتين.

0.2 جرام من الدهون

7.5 جرام من الكربوهيدرات

3.2 جراما من الألياف

1.5 جرام سكر

31.3 ملليجرام فيتامين ك

299 ملليجرام من البوتاسيوم

23 ملليجرام فيتامين سي

7 ملليجرام صوديوم

57 ملليجرام ماغنسيوم

0.2 ملليجرام ثيامين

82 ملليجرام كالسيوم

61 ملليجرام فسفور

0.62 ملليجرام حديد

توضح العناصر الغذائية أن فوائد البامية للجيم تفوق توقعاتنا، فهي خضار طبيعي يمكن أن يكون مصدر رئيسي ومهم للكالسيوم والحديد والكربوهيدرات والبروتين، ويمكن تضمينه في أي نظام غذائي.

فوائد البامية للشعر

من فوائد البامية الخضراء أنها تمنح الجسم كميات كافية من فيتامين سي وك و90% منها عبارة عن ماء، مما يساعد على الحفاظ على البشرة وترطيبها، وتذكر كثير من المصادر فوائد البامية لتطويل الشعر ونعومته، فهي تساهم في ترميم الأنسجة التالفة في الجسم، وتساعد الفيتامينات والمعادن التي تضمها على ترطيب فروة الراس والتخلص من القشرة.

فوائد البامية للقولون

بسبب احتواء البامية على نسبة عالية من الألياف، يمكنها أن تساعد على تعزيز حركة الأمعاء والتخلص من الفضلات، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أن من فوائد البامية قدرتهل على التخلص من الغازات والانتفاخ والإمساك وعسر الهضم وآلامه.

فوائد البامية للكلى

بسبب قدرة البامية على الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، يمكنها أن تحافظ على صحة الكُلى وتساعد على تقليل تعرضها للتلف، ولكن يجب الحرص مع كميات البامية التي يتم تناولها حتى لا يحدث إصابة بحصوات الكلى كونها غنية بالأكسالات.

فوائد البامية للعظام

تحتوي على كميات مناسبة من الكالسيوم وفيتامين ك، مما يجعل فوائد البامية للمفاصل والعظام أفضل علاج للتخلص من هشاشة العظام وتفادي الإصابة به، والعمل على تقوية العظم ومنع الكسور، للدرجة التي يتم استخدام أحد مكوناتها في صناعة الأطراف الصناعية وعلاج الغضاريف.

فوائد البامية للحامل

يشير موقع healthline أن فوائد البامية التي يمكن أن تعود على المرأة الحامل، تأتي من اتوائها على حمض الفوليك وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية في فترة الحمل، لدرجة أن كثير من الأمهات الحوامل يحرصون على تناوله على هيئة أقراص، بينما يكفي تناول كميات كافية من البامية للحصول عليه.

وترجع أهمية حمض الفوليك (فيتامين ب 9) كونه عنصر مهم لنمو دماغ الجنين والعمود الفقري، كما يقلل من مخاطر حدوث تشوهات أو عيوب في الأنبوب العصبي.

فوائد البامية للرجال

رغم عدم وجود دراسات دقيقة، ترجح كثير من المصادر فوائد البامية للبروستاتا وقدرتها على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كما تشير إلى أن تناولها يساعد على تعزيز الصحة الجنسية للرجال.

تحتوي البامية الخضراء على فوائد أخرى متنوعة تتعلق بالصحة العامة، منها:

تساعد البامية على تقليل خطر الإصابة بامراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، كونها تحتوي على مضادات للأكسدة والالتهابات.

تحتوي البامية على الليكتين، وهو أحد أنواع البروتين، يعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية بنسب تصل إلى 63%.

من فوائد البامية أنها تبطئ من عملية امتصاص السكر في الأمعاء، مما يعزز إبقاء مستويات السكر في الدم بمعدلات أكثر استقرارا.

تساعد على نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، بما يؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي.

يمكن الاعتماد عليها من أجل خسارة الوزن الزائد، وتضمينها بسهولة في الأنظمة الغذائية المتنوعة.

من فوائد البامية للعضلات لأنها تساعد على بناء كتلة عضلية في الجسم، نظرا لاحتوائها على كمية عالية من البروتين والفيتامينات. -وكالات

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