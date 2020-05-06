أوامر الحظر تنعكس تراجعا على حواث السير بنسبة %90

طلال غنيمات

عمان – تراجعت حوادث السيارات بنسبة وصلت إلى 90 % خلال إجراءات مكافحة وباء التي تفرض حظرا في التنقل والتجول بالمركبات بالإضافة إلى الحظر الشامل الذي نتج عنه شلل في حركة المركبات نتيجة للقرارات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.

وقال مصدر بإدارة الدوريات الخارجية لـ “الغد” ان انخفاض أعداد المركبات المستخدمة على الطرق الخارجية “ساهم في الحد من حوادث السير”، مشيرا إلى أن الحوادث على الطرق الخارجية غالبا ما تكون خطرة للغاية وينتج عنها ضحايا بالأرواح والممتلكات.

وكانت شركات التأمين أكثر الجهات المستفيدة من تراجع حوادث السير حيث هناك انخفاض كبير في عدد مخططات الحوادث (الكروكا) الصادرة من إدارة السير المركزية في إشارة إلى تراجع كبير في المبالغ المالية المدفوعة من قبل الشركات للسائقين كتعويض عن أضرار الحوادث.

الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور بشير الدعجة قال، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار فيروس كورونا كانت سببا رئيسا في تراجع حوادث السيارات وما ينجم عنها من اصابات ووفيات وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

مدير دائرة حوادث المركبات في إحدى شركات التأمين قال، إن نسبة التراجع في حوادث السير وصلت إلى حوالي 90 %، مؤكدا أن هذا التراجع سيكون له آثار إيجابية على قطاع شركات التأمين وخصوصا فيما يتعلق بالتعويض عن أضرار المركبات والتعويض للعلاج عن بدل الإصابات وحالات الوفاة.

المحامي محمد مازن الناصر والمختص بقضايا حوادث السير والتأمين قال، إن الأسباب الرئيسة لتراجع حوادث السير تتمثل بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية التي تشمل الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني التي تنشر ثقافة لدى المواطنين بإمكانية تراجع نسب حوادث السيارات والالتزام بقواعد السير والمرور حفاظاً على سلامة المواطنين وعلى الممتلكات.

بدوره أشار مصدر امني مسؤول في إدارة السير المركزية الى اننا “للمرة الأولى نسجل هذا التراجع الكبير في أعداد حوادث السيارات والذي كان بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا”، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامة المواطنين لمنع حصول إصابات أو وفيات ناتجة عن حوادث السير.

وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا التراجع بحوادث السير حتى بعد انتهاء جائحة كورونا وخروجنا منها”.