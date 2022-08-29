أوباميانغ يتعرض لسطو مسلح في منزله ببرشلونة

اقتحم لصوص مسلحون منزل مهاجم برشلونة بيير إيمريك-أوباميانغ، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، واعتدوا جسديا على اللاعب وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة مجوهرات.

وقالت صحيفة “الباييس” الإسبانية إن اللاعب وزوجته أليشا أصيبا بجروح طفيفة، ولم يؤكد أوباميانج (33 عاما) أي تفاصيل عن السرقة.

وقالت الشرطة إن هذه هي المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين التي يتعرض فيها منزل أوباميانغ في كاستيلديفيلس، إحدى ضواحي العاصمة برشلونة، للسطو على الرغم من أن اللاعب وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء الاقتحام الأول.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبون بارزون في أوروبا لعمليات سطو.

ففي ديسمبر كانون الأول الماضي، تعرض جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي لاعتداء في منزله في إنجلترا، كما تعرض مدافع بنفيكا نيكولاس أوتامندي لهجوم أثناء عملية سطو على منزله في البرتغال.

وفي برشلونة، تعرضت منازل جيرار بيكي، وأنسو فاتي، وجوردي ألبا، وصمويل أومتيتي، للسرقة خلال المباريات بحسب الشرطة.

كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة بين لاعبين في مدريد واشبيلية وبلنسية.