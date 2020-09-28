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“أوبر” تكسب دعوى طعن ضد فقدان الترخيص في لندن

منذ ساعتين
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لندن – حصلت شركة “أوبر” على حق مواصلة العمل في العاصمة البريطانية، بعد أن طعنت ضد قرار هيئة النقل في لندن بعدم تجديد ترخيصها.
وقضت محكمة “وستمنستر”، اليوم الاثنين، بأن شركة “أوبر” أصبحت الآن مؤهلة ومناسبة للعمل في لندن بعد أن أجرت تغييرات على ممارسات التدقيق بشأن التوظيف والسائقين. وكانت هيئة النقل في لندن أعلنت عام 2017 أنها لن تجدد ترخيص أوبر بسبب متعلقات السلامة العامة والأمن.–(بترا)

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