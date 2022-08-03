“أوبك” يرفع إنتاج النفط لـ100 ألف برميل يوميا

قرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في شهر أيلول المقبل، خلال اجتماع عقده وزراء التحالف اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان عن التحالف، اليوم الأربعاء، فقد جاء القرار بناء على توصية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، في وقتٍ سابق بزيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، بدءًا من الشهر المقبل.

وكان التحالف قد زاد الإنتاج تماشيًا مع أهدافه بنحو 430 ألف إلى 650 ألف برميل يوميًا في الأشهر الأخيرة، ورفض التحول إلى زيادات أكبر في الإنتاج.

ويأتي القرار وسط ضغط أميركي باتجاه ضخّ المزيد من النفط، للمساعدة في كبح الأسعار.

وكان من المفترض بحلول أيلول أن يُنهي أوبك+ جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي نفّذتها في عام 2020، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى خفض الطلب.