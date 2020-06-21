“أوتوموبيلي لامبورغيني” تقدم “أوروس Pearl Capsule”

دبي- قدمت “أوتوموبيلي لامبورغيني” (Automobili Lamborghini)؛ الشركة الإيطالية العريقة لتصنيع السيارات الرياضية الفائقة، مركبتها “أوروس” (Urus) بنسخة تصميمية جديدة هي Pearl Capsule والتي تعلن عن بداية مغامرات جديدة في مجال الألوان والخصائص ضمن المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) الفائقة من “لامبورغيني”.

وهذا الخيار الحصري الأول في مجال التصميم الخاص لمركبة “أوروس” هو من ابتكار قسم التصاميم الخاصّة (Centro Stile) لدى “لامبورغيني” لاستعراض التصميم الفريد الذي لا يُضاهى والأداء الاستثنائي المثير لمركبة الـSUV الفائقة من “لامبورغيني”. فالشكل الخارجي باللون المزدوج والملفت يتبنّى ألوان “لامبورغيني” اللؤلؤية رباعية الطبقات التقليدية عالية اللمعان لكل من Giallo Inti الأصفر وArancio Borealis البرتقالي وVerde Mantis الأخضر مع الأسود عالي اللمعان الذي يميّز السقف والناشرة الهوائية الخلفية وحافة الجناح الخلفي وغيرها من التفاصيل الأخرى.