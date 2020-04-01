“أوتوموبيلي لامبورغيني” تنتج أقنعة لمحاربة “كورونا”

سانتا أغاتا – تعمل “أوتوموبيلي لامبورغيني” على تحويل أقسام من مصنعها، الموجود في سانتا أغاتا بولينييزي والمخصّص لصناعة سياراتها الرياضية الفائقة، لكي تبدأ بإنتاج أقنعة الجراحة وأدوات الحجب والحماية الطبية المصنوعة من الزجاج البلاستيكي. وسوف يتم وهب الأقنعة إلى مستشفى سانت أورسولا-مالبيغي في بولونيا الإيطالية بحيث يجري استعمالها في المهام الساعية لمحاربة انتشار وباء “كورونا” المعروف باسم COVID-19.

وسوف يقوم بالعمل ضمن هذه المبادرة التضامنية موظفون محترفون في مجال ابتكار المقصورات الداخلية لسيارات “لامبورغيني” وتخصيص هذه السيارات وفقاً للأذواق المحدَّدة للعملاء، حيث سيتم إنتاج 1.000 قناع في اليوم. أما أدوات الحماية الطبية، فسيجري إنتاجها بمجموعات من 200 وحدة في اليوم باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد (3D) وذلك في مصنع إنتاج ألياف الكربون وقسم الأبحاث والتطوير.

وقد حصلت هذه العملية على موافقة ودعم منطقة إيميليا-رومانا وهي تقام بالتعاون مع جامعة بولونيا. وسيشرف قسم العلوم الطبية والجراحية في الجامعة على اختبارات التحقّق والمصادقة على الأجهزة الطبية التي تصنّعها “لامبورغيني” وذلك قبل تسليمها إلى المستشفى.

حول هذا، قال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘: “خلال هذه المرحلة الطارئة، نشعر بالحاجة للمساعدة بشكل قوي. إن مستشفى سانت أورسولا-مالبيغي عبارة عن مؤسّسة تربطنا بها شراكة تعاونية منذ سنوات طويلة، وذلك عبر الاستشارات الاحترافية في الترويج للبرامج الرامية لحماية صحة موظفينا، وكذلك في مشاريع الأبحاث. وسوف نتمكن من تحقيق النصر في هذه المعركة معا من خلال العمل بشكل متحد وتوفير الدعم اللازم لأولئك الأشخاص العاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة هذا الوباء كل يوم.”

وكدليل على الوحدة الوطنية والدعم المقدم على هذا المستوى في مواجهة الحالة الطارئة التي فرضها فيروس كورونا، تقوم “لامبورغيني” بإنارة المبنى التاريخي لمقرها الرئيسي في سانتا أغاتا بولينييزي بألوان العلم الإيطالي.