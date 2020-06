“أوجلفي” تفوز بلقب “أفضل شبكة في العام 2020”

عمان- منحت “ذا ون شو” (The One Show)، أبرز الجوائز العالمية في مجالات الإعلان والتصميم والتسويق الإلكتروني، شركة “أوجلفي” لقب “أفضل شبكة في العام 2020” تكريماً لعملها المميز في مجالات عدة لصالح عملائها، كما أدى تركيز “أوجلفي” على التعاون والأفكار الإبداعية الكبرى في أي صيغة ممكنة -من الألعاب والمبيعات إلى الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي- إلى حصول “ديفيد ميامي” (DAVID Miami)، إحدى شركاتها المختصة بالعلامات التجارية، على لقب “أفضل وكالة في العام 2020”.

ويُمنح لقب “أفضل شبكة في العام” للشبكات التي تحقق وكالاتها أكبر عدد من النقاط ضمن جوائز “أقلام ذا ون شو” (The One Show Pencils) في كل المجالات على مدار العام، وقد أسهم أكثر من 24 مكتباً ضمن شبكة “أوجلفي” حول العالم في الحصول على هذا التكريم من خلال فوزها بـ25 جائزة ذهبية، و17 فضية، و25 برونزية، و73 تكريماً لعملائها بما فيهم “برغر كينغ” و”كوكا كولا” و”السكك الحديدية الألمانية” و”آي بي إم” (IBM) و”جيمي دين”، و”دجاج كنتاكي” و”كرافت هاينز” و”بيرنو ريكار” و”إس سي جونسون” (S.C Johnson) و”سيب سميث”، ضمن العديد من العملاء الآخرين.