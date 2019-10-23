“أودي” الأردن يعرض أول سيارة كهربائية في الأكاديمية الدولية

عمان- في إطار دعم شراكته مع المؤسسات الأكاديمية، كان مركز أودي الأردن- نُقل للسيارات الراعي البلاتيني لفعالية “يوم المرح” التي نظمتها الأكاديمية الدولية- عمان يوم الجمعة الماضي في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وفي خطوة من شأنها إغناء هذا التقليد السنوي، قام مركز أودي الأردن بكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية Audi e-tron خلال الحدث.

شهدت الفعالية اجتماع أصدقاء الطلاب وذويهم؛ حيث جاؤوا للاستمتاع بالألعاب والأنشطة المناسبة لجميع الفئات العمرية ضمن “يوم المرح” في الأكاديمية الدولية- عمان. وقد تضمن الحدث، بالإضافة إلى هذه الأنشطة، سوقاً للباعة المحليين والحرفيين الذين يبيعون مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات والمصنوعات اليدوية التقليدية والحديثة. يُعد “يوم المرح” الذي تنظمه الأكاديمية الدولية- عمان النشاط المجتمعي السنوي للأكاديمية في مجال الترفيه العائلي.