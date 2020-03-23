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“أورانج الأردن” تبقي خطوط الاشتراكات مستحقة الفواتير فعالة

منذ 35 دقيقة

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عمان- الغد– أكدت Orange الأردن أنها وفي ظل الظروف الراهنة ستبقي خطوط مشتركيها مستحقة الفواتير فعالة، ولن تقوم بفصل أي من اشتراكات الإنترنت الثابت والخطوط الثابتة والخلوي والفايبر في هذه المرحلة، مبينةً أن هذا الإجراء جاء في ظل التدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة لمدة أسبوعين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت Orange الأردن أنها تعي تماماً أهمية الإنترنت خاصة في هذه الفترة، وذلك لأهمية العمل عن بُعد حالياً، ما يزيد بشكل غير مسبوق من الاعتماد على الإنترنت بمختلف تقنياته لضمان الإنجاز، لافتةً إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار دورها الهام باعتبارها المزود الرقمي الرائد للمملكة.
وبينت الشركة أنها وفرت لمشتركيها الراغبين في تسديد فواتيرهم الشهرية بدائل إلكترونية سهلة الاستخدام، وهي المحفظة الإلكترونية Orange Money وتطبيق  My OrangeوOrange.jo، وإي فواتيركم.
ونظراً للإجراءات الاحترازية الأخيرة، أشارت Orange الأردن إلى أنها عززت شبكاتها وفرقها الفنية للتعامل مع الزيادة الهائلة المتوقعة في استخدام الإنترنت، لضمان خدمات إنترنت بجودة فائقة وسرعات عالية.

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