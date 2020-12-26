“أورانج الأردن” تتبرع بخطوط إنترنت للأسر المستفيدة من تكية أم علي

عمان- الغد– منحت أورانج الأردن مؤخراً خطوط إنترنت وأجهزة ماي فاي لـعدد من الأسر العفيفة المستفيدة من برامج تكية أم علي في مناطق بصيرا والقادسية بمحافظة الطفيلة، وذلك في إطار شراكتهما الاستراتيجية، لدعم الطلبة الأطفال في التعلم عن بُعد مع استمرار الفصل الدراسي عبر المنصات الرقمية في ظل إجراءات كورونا المستجد وتزويدهم بالحلول الرقمية اللازمة لمواصلة تعليمهم.

ويأتي هذا الدعم استكمالاً لجهود أورانج الأردن في تيسير وإنجاح التعلم عن بُعد على مستوى المملكة، حيث بادرت منذ بدء الجائحة بتوفير التصفح المجاني لمنصة “درسك”، انطلاقاً من الدور الهام الذي يقع على عاتقها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول والشريك الرقمي للمملكة وإيماناً بأهمية التعليم في بناء جيل واعد وقادر على المساهمة بفعالية في التنمية.

وبينت الشركة أن تزويد الطلبة من الأسر المحتاجة بخطوط الإنترنت جاء استجابة لمتطلبات الوضع الحالي، لا سيما بعد أن تلقوا أجهزة لابتوب تتطلب اتصالاً بالإنترنت يمكّنهم من الاستفادة من المنصات الرقمية التعليمية ومتابعة دروسهم بكل كفاءة.

يذكر أن أورانج الأردن تجمعها شراكة ممتدة مع تكية أم علي، تقدم ضمنها دعماً لموائد الرّحمن التي تقام خلال شهر رمضان المبارك من كل عام وغيرها من أنشطة وبرامج تكية أم علي، وقد سارعت هذا العام بتقديم وجبات إفطار للأسر المحتاجة في منازلها، بالإضافة إلى توزيع الطرود الغذائية في مختلف مناطق المملكة بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، للتخفيف من الأعباء المعيشية التي ألقت بظلالها على الكثير من المحتاجين.