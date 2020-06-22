“أورانج” الأردن تتيح التصفح المجاني لتطبيق “أمان”

عمان- وفرت أورانج الأردن التصفح والاستقبال المجاني للبيانات الخاصة بتطبيق “أمان” الذي أطلقته وزارة الصحة بالتعاون مع مجموعة شباب أردنيين متطوعين خبراء في التكنولوجيا من شركات محلية وعالمية، وذلك بهدف المساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة، لافتةً إلى أن التطبيق يجسّد جزءاً من الإمكانات الهائلة لقطاعات التكنولوجيا والريادة الشبابية والتي يجب تسخيرها في التكيف مع التغيرات الحالية.

ونظراً لطبيعة الجائحة، فإن تطبيق “أمان”، كما يوحي اسمه، يعزز مفهوم العمل الجماعي في سبيل تعزيز الأمان في المملكة، كما يقترن بالواجب الوطني والمساهمة الفاعلة في الحفاظ على سلامة الوطن، ذلك أن هذه الخطوة البسيطة من شأنها التأثير على تداعيات الوضع الصحي على مستوى المملكة وتمكين الأردن وأبنائه من التغلب معاً على هذه الأزمة في أقرب وقت.

وأكدت “أورانج” الأردن أهمية تكاتف الجميع وتحمّل جزء من المسؤولية بالتزامن مع رفع القيود والعودة إلى الحياة الطبيعية، عبر استخدام التطبيق الذي يرسل تنبيهاً للشخص في حال الاشتباه بتعرضه للفيروس أو مخالطته أحد المصابين ليسهم في وقف سلسلة الإصابات بصورة أسرع وأكثر فعالية، وذلك للبناء على الجهود الجبارة التي اتخذتها المؤسسات العامة والخاصة طيلة فترة الأزمة وضمان تحقيق نتائج مطمئنة في الأيام المقبلة.

وقد حظي التطبيق بقبول واسع في الأوساط الأردنية؛ حيث ارتفع عدد مستخدمي أمان إلى ما يقارب 650 ألفاً، وذلك لسهولة استخدامه وتوفّره على Google Play للأجهزة بنظام الأندرويد وApp store لأجهزة الأيفون بنظام IOS، فضلاً عن احترامه لخصوصية المستخدمين والحفاظ على سرية المعلومات.