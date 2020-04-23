“أورانج” الأردن ترعى منصة “مفهوم” التفاعلية للتعليم الإلكتروني

عمان -الغد – قدّمت أورانج الأردن رعايتها لمنصة “مفهوم” التفاعلية التي أطلقت مؤخراً بالشراكة مع eLearment للتعليم الإلكتروني، لتتيح للطلبة من الصف الأول إلى الصف السادس الاستفادة من المواد التعليمية وفق المناهج الوطنية في أي وقت يناسبهم ولتعزز منظومة التعلّم عن بعد الذي يتجه إليه العالم بشكل متزايد في ظلّ إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يتم العمل حالياً على إدراج بقية الصفوف.

وتهدف المنصة لتوفير جميع الدروس لمواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم لكلا الفصلين الدراسيين، وإتاحتها دائماً لجميع المستخدمين سواءً كانوا من المعلمين أو الطلبة، كما تتميز بإمكانية متابعة وتقييم المعلمين للطلبة على مدار الفصل وتعزيز المهارات العملية اللازمة مثل الاستكشاف والاستنتاج.

وقالت أورانج الأردن في بيان صحفي صادر عنها إن هذه المنصة إضافة قيّمة لتعاونها المستمر مع شركة eLearment والتي تقوم على تسخير الحلول الرقمية الحديثة في تطوير قطاع التعليم وضمان كفاءة مخرجاته وإتاحته لأكبر عدد من الطلبة، وخاصة في الظرف الحالي الذي انتقلت فيه الدروس الصفية إلى المنازل.

وأكدت الشركة أنها تواصل التزامها بدعم قطاعي الشباب والتعليم في كافة الظروف، كونهما محورين رئيسين في استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وإيماناً بدور التعليم في التغيير الإيجابي ودفع عجلة التنمية المستدامة وأهمية استمراريته بالاعتماد على التقنيات الحديثة والمرونة ضمن رؤيتها الاستباقية التي تتماشى مع التطورات العالمية.

وحرصت أورانج الأردن على رعاية هذه المنصة التي تتميز بالمنهجية التفاعلية عبر الشروحات، الأنشطة، الألعاب التعليمية المتلائمة مع المخرجات العامة والخاصة المحددة من قبل المنهاج الأردني، وجاري العمل على خاصية الحصص المباشرة التي سوف تتاح قريباً، لافتة إلى أن eLearment وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال المحتوى التعليمي الرقمي تقدم حلولها لأكثر من 197 مدرسة ومركزا تعليميا للاجئين في المملكة، كما يستفيد من خدماتها أكثر من 43000 طالب و1300 معلم.

ومنذ بداية الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا، جسّدت أورانج الأردن الجاهزية والكفاءة من خلال بنية تحتية مؤهلة، وتعزيز الشبكات والفرق الفنية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في استخدام الإنترنت وضمان خدمات ذات جودة عالية، إلى جانب المبادرات الاجتماعية المختلفة، وذلك للتسهيل على الأردنيين وإبقائهم على تواصل دائم بكل ما يهمهم ودعم استكمالهم التعليم والعمل عن بُعد.