أورانج الأردن تشارك في معرض “Bayt” الوظيفي الافتراضي

عمان- شاركت أورانج الأردن في معرض الوظائف الافتراضي الذي عقده Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط بالشراكة مع منظمة كير العالمية في الأردن ووزارة العمل، بهدف ربط الباحثين عن الوظائف بفرص العمل المتوفرة.ويتيح معرض الوظائف الافتراضي للباحثين عن عمل التفاعل مع أصحاب العمل وتبادل المعلومات المتعلقة بعالم التوظيف في بيئة تحاكي معارض الوظائف على أرض الواقع، باستخدام مجموعة من الأدوات الرقمية، مثل غرف المحادثة والبث الشبكي والندوات عبر الإنترنت.

واستعرضت أورانج الأردن مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها في المعرض مع إطلاع المهتمين على متطلباتها والمهارات اللازمة للتميز فيها، بالإضافة إلى زيادة الوعي برؤية الشركة وهويتها ومجالات عملها وخدماتها المتكاملة، وذلك في إطار سعيها للتواصل الفاعل مع الباحثين عن عمل سواءً من أصحاب الخبرات أو المتخرجين الجدد.

وأكّد المدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والمصادر والتزويد والموارد البشرية في أورانج الأردن، الدكتور إبراهيم حرب، حرص الشركة على المشاركة في هذا المعرض الهامّ ضمن جهودها لتبني الطاقات المبدعة والواعدة، ومنح فرص التميز الوظيفي للشباب الموهوب والمؤهل للوظائف المتوفرة ودعم الباحثين عن عمل في تطوير كفاءاتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والوظائف المستقبلية.

وأضاف د. حرب أن أورانج الأردن تميّزت في ضمان التجارب الأفضل لموظفيها وتعزيز تطوّرهم الوظيفي وبيئة العمل ككل، حيث حصلت على شهادة أفضل صاحب عمل للعام السادس على التوالي في 2021 من معهد صاحب العمل الأفضل ضمن سعيها لبناء شركة المستقبل بما يتماشى مع استراتيجية أورانج العالمية Engage 2025 .