 أورانج الأردن تطرح الجيل الثاني من الفايبر بسرعة 10 آلاف ميغابايت في الثانية

إبراهيم مبيضين- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الأردن فيليب منصور طرح الشركة لتقنيات الجيل الثاني من خدمات الإنترنت عريض النطاق السلكي ” الفايبر” بسرعات هائلة.

وبين منصور في لقاء صحافي اليوم، أن الخدمات ستتوافر اعتبارا من اليوم في السوق الأردنية مستهدفة الاستخدام المنزلي والأفراد بسرعات تصل الى 10 الآف ميغابايت في الثانية.

واكد بان السرعات الجديدة ستسهل الاستخدام الرقمي الذي يحتاج إلى سرعات عالية مثل التسوق الرقمي وخدمات الترفيه المنزلي والواقع الافتراضي وغيرها من الخدمات.

وأعلنت الشركة أيضا عن طرح الجيل الثاني من خدمات “الواي فاي” اللاسلكية المتقدمة.

وأكدت الشركة بان الخدمات الجديدة ستسهل على المستخدم النهائي في عمليات التحميل والتنزيل.