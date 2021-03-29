أورانج الأردن تطلق حملة “الهدف”

عمان – أطلقت أورانج الأردن، في إطار توجه مجموعة أورانج العالمية، حملة “الهدف” عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بهدفها المتمثل بالسعي لتمكين الجميع من الوصول إلى عالم رقمي مسؤول، من خلال توفير خدمات رقمية متنوعة مصممة لاستخدامها بمسؤولية وشموليتها لكافة المتطلبات والتطلعات.

وستعمل الشركة على تبني هذا الهدف في كل من الاستراتيجية والأنظمة الداخلية والأنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية. ونظرا لتأثير أورانج كمزود رقمي رائد ومسؤول في حياة الأفراد والمؤسسات، استندت الشركة في صياغة هدفها إلى الرؤى والآراء التي أبداها الزبائن والموظفون والشركاء والمساهمون وكافة أصحاب العلاقة. وتم التوصل إلى أهمية التركيز على التزامين رئيسين هما الشمول الرقمي والحفاظ على البيئة.

وستواصل أورانج الأردن، باعتبارها الشريك الرقمي للمملكة، العمل على تعزيز الشمول الرقمي من خلال الحرص على وصول الخدمات والمنتجات الرقمية لمختلف أنحاء المملكة وتمكين الجميع من الاستفادة من الرقمنة.

وفي ظل الأزمة الحالية، تعزز الشركة جهودها في تقريب المسافات بين الأفراد والقطاعات رقميا بكل سهولة وأمان، خاصة مع ضرورة الحفاظ على المسافات الاجتماعية.

وإلى جانب الالتزام المجتمعي، تبذل أورانج الأردن جهودها لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، الأمر الذي يتجسد بتغطية مشروعها الضخم للحقول الشمسية 65 % من احتياجات الشركة من الطاقة الكهربائية وتخفيضها انبعاثات الكربون بمقدار 45 كيلو طن منذ العام 2018، في إطار التزام المجموعة العالمية بخفض انبعاثات الكربون الناجمة عن عملياتها بنسبة 30 % بحلول العام 2025.

وأكّدت أورانج الأردن أن هذه الحملة تجسد قيم الشفافية والاهتمام والتركيز على النتائج والتميز التي تعد جزءا من مجموعة القيم التي تتبناها أورانج كشركة عالمية تعمل بروح محلية، لافتة إلى حرصها على التعبير والتوعية بماهية الهدف الذي اشترك الجميع في صياغته من أجل عالم رقمي مسؤول.