أورانج الأردن تطلق منصتها لحلول “الحياة الذكية”



عمان -تتزايد أهمية تطبيقات الحياة الذكية حتى أصبحت أسلوب حياة يجسد تطورات التقنيات المنزلية، وقد أطلقت أورانج الأردن مؤخراً حلول “الحياة الذكية” لتكون بذلك أوّل مزود اتصالات على مستوى المملكة وأولى شركات مجموعة أورانج العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تطرح منصة الحياة الذكية وتطبيقاتها تحت مظلتها وعلامتها التجارية وعلى جميع شبكاتها، بما في ذلك أورانج فايبر والـ 4G و4G+ التي تعد الأكثر تطورا وقدرة على تقديم كافة الخدمات، ضمن عروض متكاملة تبدأ من 5.7 دينارا شهريا.

“الحياة الذكية” منصة متكاملة أعدتها الشركة لتضم كافة الخدمات والأجهزة التي توفّرها ضمن مفهوم الحياة الذكية ومختلف أشكال الدعم التقني والفني اللازم، حيث قامت بتدريب فرقها الفنية على تعريف أجهزة هذه الخدمات والتعامل معها لضمان أداء مثالي.

وتشمل مجموعة “الحياة الذكية” الحلول المصممة خصيصا للمنازل، مثل الكاميرات المنزلية الداخلية وأنظمة الإنذار الإلكترونية للأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى القابس الذكي الذي يتيح للمستخدمين ترشيد استهلاك الطاقة ومراقبته عن بُعد دون عناء، حيث تندرج هذه الخدمة ضمن التزام الشركة كشريك المملكة الرقمي بتوفير كافة الحلول الرقمية لمشتركيها.

وقالت أورانج الأردن إن هذه الحلول تعتبر إضافة نوعية لمجموعة الحلول المدعومة بالإنترنت عالي السرعة والكفاءة، مؤكدة أنها تتيح “الحلول الذكية” لكافة الراغبين بهذه الخدمات على اختلاف شبكاتهم، لتربطهم بمنازلهم عن بُعد بسهولة، وتمكّن الجميع من الاستمتاع بخيارات أكثر فعالية ومرونة وبأعلى درجات الراحة والأمان، والتحكّم بها وحماية الأطفال في كل الأوقات، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة.

وأكدت الشركة حرصها على إثراء تجارب المستخدمين الخاصة بالمنزل الذي يشكّل جزءا هاما من الحياة الأسرية والاجتماعية وحتى العملية في كثير من الأحيان، لافتة إلى أن هذه الخدمة تثري سوق الاتصالات المحلي بأحدث الخدمات انطلاقاً من كونها مزوّدا رقميا مسؤولا يتصدّر في تقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في إبقاء الناس على اتصال بكل ما يهمهم.