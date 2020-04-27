أورانج الأردن تعقد جلسة للشركات بالتعاون مع آندرسن

عمان -عقدت أورانج الأردن مؤخراً من خلال برنامجها الموجّه لتسريع نمو الشركات والمشاريع الريادية الناشئة (BIG)، بالتعاون مع شركة آندرسن للاستشارات القانونية والضريبية، جلسة تفاعلية عبر الإنترنت حول التحديات القانونية التي تواجهها الشركات وبالأخص الريادية نتيجة الأوضاع المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، قدّمها المحاميان الأستاذان عزام زلوم ورشا لصوي من الشركة.

ويستضيف BIG مجموعة من الفعاليات عبر الإنترنت، نظراً للإجراءات الوقائية التي تستدعي التزام جميع الأردنيين منازلهم وتعطيل دوام العمل، لتستمر أنشطة البرنامج الرامي لتعزيز فرص الشركات الناشئة وإفساح المجال أمام أصحابها للاستفادة من الخبراء في مجالات عدة وتوجيه الأسئلة التي تسهم في تمكينهم من الحفاظ على استدامة ونمو مشاريعهم.

وتضمنت الجلسة الحوارية مناقشة حول تأثيرات القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الشركات خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس على مستوى المملكة، وفي مقدّمتها قانون الدفاع رقم (6)، حيث تحدّث كل من الأستاذ عزام زلوم (الشريك المدير)، والأستاذة رشا لصوي (شريك) عن الأبعاد القانونية لهذه الأحكام ولا سيما حقوق الموظفين واستمرارية العمل.

وبينت أورانج الأردن وشركة آندرسن أن هذه الجلسة التفاعلية تأتي في إطار التزامهما بتقديم مختلف أشكال الدعم والمشورة للمشاريع الريادية ضمن برنامج أورانج “BIG”، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الوضع الراهن بنجاح وفعالية، لافتةً إلى مواصلتهما هذه الجهود بالاعتماد على الحلول الرقمية حرصاً على استفادة الشركات الناشئة في كافة الظروف.

وأضافت أورانج الأردن أن هذه الخطوة تندرج تحت جهودها لتعزيز قطاع الريادة الشبابية في المملكة ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية ودورها كالشريك الرقمي للمملكة، كونه دعامة هامة للتطور الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى قصص النجاح التي سطّرها الشباب الأردنييون في هذا المجال والطاقات الهائلة التي يتمتعون بها.

يذكر أن برنامج BIG أحد أبرز مبادرات أورانج لدعم قطاع الريادة، حيث حقق نتائج مبهرة خلال خمس سنوات أهمها دعم نمو 37 مشروعاً في مواسمه السبعة.