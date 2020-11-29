أورانج الأردن تنشئ 3 مراكز رقمية جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي



عمّان – وقعت أورانج الأردن مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لمواصلة تقديم الدعم لمحطات المعرفة الخمس التي أنشئت تحت مظلة مراكز أورانج المجتمعية الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء ورعاية 3 مراكز رقمية جديدة ضمن برنامج “ابتكار الأردن” الممول من الاتحاد الأوروبي، مشروع أورانج “مساحة الابتكار”، وذلك في إطار جهودها لتمكين الشباب والشابات رقمياً وتزويدهم بالتدريب اللازم للحصول على فرص عمل أو إنشاء مشاريعهم.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لشراكة أورانج الأردن ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تنفذ الشركة برنامج مراكز أورانج المجتمعية الرقمية في المفرق، معان، مليح في مادبا، إربد والطفيلة.

وسيتم إنشاء مراكز جديدة في جرش، الزرقاء ومادبا ليصبح عدد المراكز الرقمية المنفذة مع الوزارة 8، بهدف زيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج المهمة التي توفر التدريب الرقمي وتعزز مهارات الابتكار والريادة لدى الشباب.

وأكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أهمية المراكز الرقمية التي تنفذها أورانج بالشراكة مع الوزارة في تشكيل حلقة وصل بين الشباب في مختلف المحافظات والمهارات الرقمية والمطلوبة في سوق العمل وقطاع الريادة، ما يعد خطوة في غاية الأهمية لتمكينهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لأداء دور اقتصادي ومجتمعي فاعل.

وعبّر الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن، تيري ماريني، عن اعتزازه بالشراكة مع الوزارة من أجل تزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة لدخولهم سوق العمل أو تطويرهم المشاريع الريادية التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، لافتاً إلى أن أورانج تسخر مواردها الرقمية والتقنية في تنفيذ هذه البرامج ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وانطلاقاً من دورها كمزود رقمي رائد ومسؤول والشريك الرقمي للمملكة. وأضاف ماريني أن الشركة تعتزم توسيع دائرة مراكز أورانج المجتمعية الرقمية بعد أن أثبتت نجاحها في تحقيق أثر ملحوظ للمستفيدين ومجتمعاتهم، كما أنها تلتزم بدعم الشباب الأردني في أنحاء المملكة للمساهمة في تقدم مختلف القطاعات، ما تترجمه برامجها المتنوعة بما فيها أكاديمية البرمجة من أورانج وبرنامج أورانج الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG”.

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