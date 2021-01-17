أورانج راعي الاتصالات الحصري لدوري كرة السلة الأردني

عمان – الغد – أعلنت أورانج الأردن عن توقيعها اتفاقية شراكة مع اتحاد كرة السلة الأردني لتقديم الرعاية الحصرية للاتصالات للدوري الوطني لكرة السلة وإتاحة فرصة حضور المباريات عَن بُعد بما يسهم بالارتقاء بهذه الرياضة الهامة، في مؤتمر صحفي عقد عبر تقنية التواصل المرئي بحضور الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن، تيري ماريني ورئيس اتحاد كرة السلة الأردني، محمد عليان ومجموعة من الصحفيين.

وحضر المؤتمر الذي عقد عبر Microsoft Teams تماشياً مع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كل من المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن لدى أورانج الأردن، نائلة الداود وأمين عام الاتحاد الأردني لكرة السلة، المهندس نبيل أبو عطا.

وتعد هذه الاتفاقية امتداداً للشراكة بين أورانج الأردن وكرة السلة الأردنية، حيث قدمت الشركة دعمها للمنتخب الوطني لكرة السلة “صقور الأردن” في مشواره ضمن نهائيات كأس العالم عام 2019.

وستمنح أورانج الأردن رعايتها الحصرية للاتصالات للاتحاد الأردني لكرة السلة لموسم 2020-2021 بما فيه الدوري التمهيدي لكرة السلة الأردني، الدوري الأردني لجميع الفئات العمرية، دوري السيدات الأردني وكذلك المنتخب الوطني الذي سيشارك في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021.

ومن جانب آخر، ستُمكّن أورانج الأردن محبّي كرة السلة من حضور المباريات عبر تقنيات التواصل المرئي ليظهروا على شاشات LED منتشرة حول الملعب وليحظى اللاعبون بدعم وحماس المشجعين، وذلك في محاكاة للمباريات الفعلية.

وقال ماريني: “فخورون بهذه الشراكة التي تدعم الشباب الموهوب في رياضة تحظى بشعبية كبيرة، حيث نحرص على تسخير التكنولوجيا الحديثة في ضمان تجارب معزّزة للجماهير واللاعبين الأردنيين، ما يسهم بدوره في التحوّل الرقمي في مجال الرياضة”.

وأشاد عليان بدور أورانج الأردن في دعم كرة السلة الأردنية، وأكّد على أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز شراكة استراتجية تهدف لتعزيز التجارب الرياضية، خاصة وأنها تستحدث استخدامات مبتكرة للتقنيات لتطوير هذه التجارب من أجل متابعي كرة السلة ولاعبيها وجمهورها في المملكة.