أورانج الأردن وهواوي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المهارات الرقمية

عمان-وقعت أورانج الأردن وشركة هواوي الأردن مذكرة تفاهم لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة. ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الأردن، تيري ماريني، والرئيس التنفيذي لمكتب ممثل هواوي في الأردن، إيثان وانغ. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم أورانج الأردن بتدريب طلاب برامجها الرقمية بأحدث الدورات التقنية من هواوي، بما في ذلك الـ 5G والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والشبكات. ستوفر هواوي خبراء في المحتوى ذي الصلة لتدريب 200 مشارك كحد أقصى لكل دفعة عن بُعد ومنح المتدربين شهادة HCIX. تم تصميم دورات هواوي ICT لتقديم دورات تدريبية وشهادات متوافقة مع معايير الصناعة تلبي متطلبات سوق العمل. ستزود الدورات الطلاب بأحدث المعارف والمهارات العملية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يزيد فرص التوظيف ويساعدهم في بدء حياتهم المهنية.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الأردن، تيري ماريني: “نحن فخورون بشراكتنا مع شركة هواوي الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث نتشارك في رؤية الشمول والتمكين الرقمي. سيساعد هذا التعاون في تعزيز نطاق البرامج الرقمية المستدامة التي ننفذها في إطار إستراتيجيتنا الاجتماعية للشركات لإعداد المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة لسوق العمل أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة”. وأضاف ماريني: “يعمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركيزة ومحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، نواصل رفع مستوى المهارات الرقمية للشباب من خلال تقديم دورات مجانية متكاملة مصممة بدقة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للاقتصاد الرقمي”.

وقال رئيس مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط، آن جيان، إنه تم إطلاق برنامج التدريب والاعتماد HCIX لدعم المواهب المحلية وتعريفهم بالمزيد حول أحدث التقنيات، وتدريب الأجيال القادمة على الاستعداد للتطوير الوظيفي في المستقبل، فضلاً عن تقديم المزيد من المساهمة لتسريع إنشاء النظام الإيكولوجي المحلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف آن جيان: “تتشرف هواوي اليوم بتوقيع HCIX MOU 2021 مع أورانج، ونحن نهدف إلى توفير التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرشحين الموهوبين من خلال أورانج وسنواصل دعم تنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل في مختلف المجالات”.