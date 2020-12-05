“أورانج” تؤكد التزامها بمكافحة التمييز ضد المرأة

عمان- انسجاما مع اتفاقية التنوع والشمول التي تم توقيعها من قبل مجموعة أورانج العالمية و”UNI Global Union”، وهو اتحاد عالمي يمثل 20 مليون عامل في 13 قطاعاً، تؤكد “أورانج” الأردن التزامها ببذل الجهود كافة للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة، ولا سيما من خلال ضمان المساواة في مكان العمل، تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية وكذلك مكافحة أشكال العنف والتمييز كافة، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.

وستتولى مسؤولية تنفيذ هذه المحاور لجنة التنوع والشمول التي شكلتها “أورانج” الأردن برئاسة المدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والمصادر والتزويد والموارد البشرية، الدكتور إبراهيم حرب، لبلورة سياسات واستراتيجية واضحة فيما يتعلق بمحاربة التمييز ضد المرأة.

وتتضمن مهام اللجنة أيضاً تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز والممارسات التي قد تتنافى مع قيم المساواة وحقوق الإنسان، إضافة إلى العمل على منع الانتهاكات ورصد ومعالجة أي منها وفقاً لسياسة الصحة والأمان.

وأكد الدكتور حرب سعي الشركة لضمان بيئة عمل آمنة تسودها المساواة والاحترام، لافتاً إلى أهمية اتخاذ خطوات فاعلة وذات تأثير من أجل القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة، خاصة وأنه ما يزال أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً بشكل عام.

وأضاف أن هذه الظواهر السلبية تقف عائقاً أمام التنمية، وتحول دون مشاركة العديد من النساء في التقدم الاقتصادي والمجتمعي، ما يشجع الشركة على تضافر الجهود والوقوف على أسبابها ومحاسبة مرتكبيها والمبادرة في تقديم حلول ناجعة من شأنها تعزيز ثقافة التنوع والشمولية، وخاصة في مكان العمل الذي يشكل البيئة الحيوية التي تجسد قيم “أورانج”.