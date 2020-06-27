“أورانج” تجدّد شراكتها الاستراتيجية مع “ELEVATUS” للتوظيف

عمان – جددت أورانج الأردن مؤخراً شراكتها الاستراتيجية مع شركة Elevatus للتوظيف التي ستقوم بموجب الاتفاقية بتوفير كافة الوسائل المطلوبة والخدمات المساندة للارتقاء بعملية التوظيف، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن تيري ماريني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لـ Elevatus، يعقوب زريقات.

وقالت أورانج الأردن في تصريح صحفي إن هذه الاتفاقية تنسجم مع استراتيجية الشركة في دعم الشباب والشابات لإيجاد فرص عمل، ضمن دورها الاجتماعي في التخفيف من نسبة البطالة، فضلاً عن التوجه لتبني التقنيات الحديثة في مجال التوظيف، خاصة وأن Elevatus تدمج أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي لمساعدة الباحثين عن العمل على اكتساب ميزة تنافسية وتمكين الشركات من اتخاذ أفضل قرارات التوظيف.

وأكدت أن الاتفاقية تظهر التزام أورانج الأردن الدائم بدعم الشركات الأردنية الناشئة خصوصاً التي تسخر التقنيات في التغييرات الإيجابية، فضلا عن سعيها لتطوير الأنظمة المتبعة في التوظيف بما يتناسب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية، لافتة إلى أن هذا التعاون ساهم في بناء قاعدة بيانات توظيف ضخمة واختيار أفضل المواهب بشكل احترافي، كما أحدث نقلة نوعية في عملية التوظيف، مما يعزز كفاءة عملية الاختيار الأولية للمرشحين، ويوفر وقت وجهد كل من المتقدمين والشركات.