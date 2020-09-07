“أورانج” تحصد شهادتي “أفضل صاحب عمل” و”GEEIS”



عمان – حصلت أورانج الأردن مؤخراً للعام الخامس على التوالي على شهادة “أفضل صاحب عمل” للعام 2020، والتي يمنحها معهد صاحب العمل الأفضل العالمي “Top Employer Institute”، متفوقة على مجموعة من الشركات والمؤسسات المتقدمة للحصول على هذه الشهادة العالمية.

وتمكنت الشركة من الحصول على هذه الشهادة بتحقيق نتيجة 92 % للعام 2020، بزيادة مقدارها 0.9 %عن العام 2019، ليظهر هذا المعيار مدى التزام الشركة المستمر بتقييم وتحسين مكان العمل لضمان بيئة مثالية للموظفين وتعزيز أداء الشركة بشكل عام، مما يسهم في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت المتميزة.

كما استطاعت أورانج الأردن أن تحصل على شهادة المعيار الدولي الأوروبي للمساواة بين الجنسين GEEIS من قبل Bureau Veritas، وهو معيار عالمي لتعزيز ثقافة المساواة الجندرية في مكان العمل، حيث قامت الشركة بتحسين أدائها في 3 محاور من أصل 8 وحققت نتيجة 3 من 5.

وعبّر الدكتور إبراهيم حرب، المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر والتزويد والموارد البشرية لدى أورانج الأردن عن اعتزاز الشركة بهذا التقدير العالمي الذي يعكس مدى اهتمامها ببيئة العمل الداخلية، كما يظهر إيمانها بأن النجاح يتحقق من خلال الموظفين الذين يلقون اهتماما كبيرا من قِبلها، مؤكداً أن الحصول على هذه الشهادات العالمية على مدى خمس سنوات متتالية جاء نتيجة للتطور الذي تشهده بيئة عملها المحفزة التي تتسم بالتنوع المهني والتقدير للأكفاء والمساواة بين الجنسين، من خلال تطبيقها لمنهجية عمل مميزة في إدارة مواردها البشرية انعكست إيجابيا على مشتركيها في كافة الخدمات التي تقدمها.

ويتم منح هاتين الشهادتين بناء على نتائج تقييم متكامل، بما في ذلك استطلاع أجريت خلاله دراسة كل ما تقدمه أورانج الأردن لموظفيها، علماً أن منهجية البحث ترتكز على تدقيق المعلومات التي يتم جمعها من المشاركين، وشمول كافة الجوانب الملموسة والعوامل الخاصة ببيئة العمل الداخلية مع التركيز على آليات عمل الموارد البشرية.