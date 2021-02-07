“أورانج” تحصل على شهادة أفضل صاحب عمل

عمان – احتفلت أورانج الأردن مؤخرا بمناسبة حصولها على شهادة “أفضل صاحب عمل” للعام 2021، وذلك للعام السادس على التوالي، والتي يمنحها معهد صاحب العمل الأفضل العالمي “Top Employer Institute” بناء على نتائج تقييم شامل ومتكامل، لتتميز بذلك بين مجموعة من الشركات المتقدمة للحصول على هذه الشهادة العالمية.

وينظم معهد صاحب العمل الأفضل العالمي سنويا برنامجا للمصادقة على تميز أصحاب العمل من المؤسسات التي تثبت نجاحها في إيجاد بيئة عمل متميزة، وتقديم أفضل فرص التطور والمزايا لموظفيها، عبر تدقيق المعلومات التي يتم جمعها من المترشحين وبحث شامل لكافة الجوانب والعوامل الخاصة ببيئة العمل الداخلية. وعبر الدكتور ابراهيم حرب، المدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والمصادر والتزويد والموارد البشرية لدى أورانج الأردن، عن اعتزاز الشركة بنيل هذا التقدير العالمي للمرة السادسة على التوالي، والذي يعكس جهودها الاستثنائية في تطبيق أفضل الممارسات والسياسات الخاصة بالموارد البشرية مثل إدارة المواهب، القدرات القيادية التدريب والتطوير.

وأضاف الدكتور إبراهيم أن أورانج الأردن ضمن التزامها باستراتيجية المجموعة العالمية Engage 2025 كمزود رقمي رائد ومسؤول، تواصل التركيز على بناء شركة المستقبل وتعزيز مهارات موظفيها وفرص تطورهم مهنيا، فضلا عن ضمان أفضل التجارب للموظفين في مكان العمل والاهتمام بهم وبمتطلباتهم، وذلك بما يتناسب مع نهجها الساعي للتميز على الدوام ومكانتها الرائدة.