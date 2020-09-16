“أورانج” تختتم الموسم السابع من برنامجها “BIG”

عمان – اختتمت أورانج الأردن الموسم السابع من برنامجها الموجّه لتسريع نموّ الأعمال الريادية والناشئة “BIG” بتخريج خمس شركات ناشئة عبر تطبيق زووم، كإجراء وقائي مُتبع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحضور الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن، تيري ماريني، وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج المكوّنة من ممثلي الجهات العاملة في قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وعدد من ممثلي الإعلام.

وتم الاحتفال بتخريج كل من FittiCoin التي تهدف لنشر أسلوب الحياة الصحي عبر تحويل عدد خطوات المشي إلى عملة يمكن استخدامها للشراء من عدة متاجر أو التبرع بها، VIAVII لتصميم مسارات مخصصة للسفر مثل عيش خبرة السكان المحليين استناداً إلى الذكاء الصناعي، صقر لخدمات وتشغيل أنظمة الطائرات التجارية من دون طيار، FATE eSports للرياضات الإلكترونية ورزمة ونبتة لتصنيع المواد الورقية من ورق معاد تدويره قابل للتحلل والزراعة.

وأكّد ماريني في كلمته خلال التخريج أهمية برنامج BIG الذي تمكن على مدار مواسمه السبع من تقديم مجموعة مهمة من المشاريع ذات الصلة باحتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي، لافتاً إلى أنها تحولت إلى شركات مدرة للدخل وشكلت فرصة لتوفير وظائف للشباب الباحثين عن عمل.

وأضاف أن البرنامج يجسّد التزام مجموعة أورانج العالمية وأورانج الأردن بدعم قطاع الريادة، الذي من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة، مؤكّداً أهمية الدعم المقدّم وخاصة للمشاريع التي تسخر التقنيات الحديثة في تطوير منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة.

وهنأت مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي في أورانج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، من جانبها، الرياديين المتخرجين من البرنامج، قائلة إن الأولوية التي تحظى بها الريادة في استراتيجية أورانج للمسؤولية المجتمعية وما يرافقها من إمكانات هائلة يمتاز بها الشباب شكلت نموذجاً رائعاً للعمل المجتمعي الهادف للنهوض بهذه الشريحة المجتمعية الهامة من خلال تبني مواهبهم والثقة بقدراتهم على الإبداع ومساعدتهم في تطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

