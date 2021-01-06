“أورانج” تدعم المستشفيات الميدانية الأربع في المملكة

عمان – قدمت أورانج الأردن دعمها للكوادر الطبية والذي تمثل بـ160 خطا وجهازا للمستشفيات الميدانية الأربع في شمال، وسط، وجنوب المملكة، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك استكمالاً لجهود الشركة المساندة للمملكة بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص الذي يبذل قصارى جهده في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وارتأت الشركة تقديم هذا الدعم استجابة لمتطلبات الظرف وفي ضوء المعطيات التي وفرها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لتمكين الكوادر الطبية من الاستفادة من الحلول الرقمية في أداء مهامهم والبقاء على اتصال بكل ما يهمهم ضمن نهجها الداعم على مدار الأزمة، حيث تبرعت بـ 100 ألف دولار وثم مجدداً بالتعاون مع مؤسسة أورانج بما قيمته 120 ألف يورو لدعم جهود وزارة الصحة، كما منحت الممرضين العاملين في مستشفيات العزل خطوط خلوية بقيمة 130 ألف دينار.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن، تيري ماريني، التزام الشركة بتقديم مختلف أشكال الدعم وتسخير مواردها الرقمية والتقنية للمساعدة في التغلب على جائحة كورونا المستجد، حيث دأبت منذ بداية الأزمة على الاستجابة السريعة مع مراعاة المتطلبات المختلفة، انطلاقاً من دور أورانج الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول وشريك رقمي للمملكة ومسؤوليتها الكبيرة التي تتماشى مع حجم مواردها الرقمية والبشرية ومكانتها. يذكر أن مجموع الدعم الذي قدمته أورانج الأردن للحكومة يصل إلى 1,300,000 دينار، شملت الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما فيها مساعدة المتضررين من عمال المياومة والتبرع لصندوق همّة وطن وتوفير التصفح المجاني لعدد من المنصات التعليمية وإطلاق الحملات التوعوية، ما جسّد كونها جزءاً من النسيج الوطني وحرصها على مساندة الأردنيين حكومة وشعباً في هذا الظرف الذي تطلب التكاتف والتعاون.

وتعتبر Orange الأردن مزودا رائدا لباقة من خدمات اتصالات، كالاتصال الثابت، والخلوي، والانترنت والبيانات، لتلبية احتياجات قاعدة زبائنها زبائنها المتنامية من الشركات والأفراد التي تصل إلى 5 ملايين شخص في جميع أنحاء المملكة.

تضمّ عائلة Orange في المملكة أكثر من 1600 موظف، إضافة إلى شركاء يكرسون جهودهم لقيادة الشركة إلى أعلى مستويات التميز.

وتعتبر الشركة، أيضاً، اقوى مزود انترنت عبر بنيتها التحتية المتطورة التي تخدم من خلالها زبائنها لخدمات الهاتف المحمول، والمنزل، والأعمال. بينما تستمرOrange الأردن في الاستثمار في شبكات ADSL والفايبر، لا تزال المزود الوحيد لتقنية الجيل الرابع (4G+) وتخدم أكبر شبكة عملاء في سوق الفايبر المحلي.