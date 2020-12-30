“أورانج” تدعم برنامج “تمكين” للأشخاص ذوي الإعاقة

عمان- دعمت أورانج الأردن التدريب الرقمي المقدم للمصابين بمتلازمة داون ضمن برنامج المركز الريادي الأردني في اربد “تمكين” المتخصص في تزويد الشباب بين 18-30 عاماً من ذوي الإعاقة بالمهارات العملية والتدريبات النظرية التي تتناسب مع قدراتهم وتسهم في تعزيز مساهمتهم الاقتصادية.

ويأتي هذا الدعم في إطار مظلة أورانج الأردن “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة” التي تجمع مختلف البرامج والمبادرات والشراكات الرامية لتمكين، دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، لا سيما عبر الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاستفادة منها، سعياً لإشراكهم بشكل أكبر في المجتمع ومختلف القطاعات.

وتضمن التدريب 30 ساعة تدريبية على مهارات حياتية، صناعة الأعمال اليدوية وغيرها من المهارات المتنوعة، كما سيستمر البرنامج في المراحل القادمة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على تسويق أعمالهم لمساعدتهم في إقامة مشاريعهم الخاصة وربطهم بسوق العمل، فضلاً عن متابعتهم من قبل فريق متخصص مالياً وإدارياً وتسويقياً.

وأكدت أورانج الأردن أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يقع ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية ودورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول والشريك الرقمي للمملكة، لافتة إلى التزامها بتحقيق هذا الهدف من خلال الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني ومبادراتها المختلفة.

يذكر أن مظلة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة” تشمل إطلاق خدمة SignBook للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتصميم موقع الشركة الإلكتروني لاستخدام ذوي الإعاقة البصرية، وتهيئة 13 معرضاً لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من زيارتها لتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى تخصيصها قناة للاتصال في حالة الطوارئ أثناء أزمة كورونا المستجد وتقديمها منحتين كل عام للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.