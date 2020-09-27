“أورانج” ترعى مسابقة “صناعة الأفلام على الموبايل”



عمان- استمراراً لنهجها الداعم للإبداع وخاصة ذلك الذي يسخر التقنيات الحديثة، قدمت “أورانج” الأردن رعايتها لمسابقة صناعة الأفلام عبر الموبايل ضمن مهرجان الفيلم الأوروربي؛ حيث منحت الشركة المراكز الثلاثة الأولى هواتف محمولة في حفل الإعلان عن الفائزين الذي أقيم في المعهد الثقافي الفرنسي بحضور ممثلين عن الشركة والمهرجان، مع مراعاة الإجراءات الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفاز بالمسابقة كل من يزيد شاهين عن فيلم “إبداعاتي في الحظر الصحي” بالمركز الأول، يليه جميل الخليلي عن فيلم “فتى الحظر الصحي” في المركز الثاني، في حين جاء موسى معمّر عن فيلم “ومضة” في المركز الثالث، وحصل كل منهم على هاتف ذكي من أورانج الأردن التي أكدت حرصها، كمزود رقمي رائد ومسؤول، على دعم المسابقة التي تهدف للاستفادة من الإمكانات الهائلة للهواتف الذكية بما يثري مجال صناعة الأفلام الذي يعد إحدى أهم التجارب الترفيهية والثقافية والفنية على الصعيد العالمي.

وبينت “أورانج” الأردن أن هذه الرعاية تجسيد لأهداف الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروربي وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية لتعزيز التبادل الثقافي والإنساني وتشجيع المواهب والابتكار؛ حيث قدمت الشركة رعايتها العام الماضي لمسابقة الأفلام على الموبايل للهواة ضمن فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان الفيلم الاوروبي، إضافة لدعمها لمسابقة “رايز” للمواهب، الأكبر على مستوى المملكة، والتي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وتندرج المسابقة في إطار النسخة الثانية والثلاثين لمهرجان الفيلم الأوروبي بتنظيم من وفد الاتحاد الأوروبي في الأردن وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية في الأردن بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أمانة عمان الكبرى ومعهد SAE الذي أقيم عبر الإنترنت من 3 إلى 13 أيلول (سبتمبر) الحالي؛ حيث تضمنت فعالياته بث أكثر من 18 فيلما أوروبيا مجاناً ومناقشات مع صانعي الأفلام والممثلين وعدداً من المسابقات والبرامج التدريبية وورش العمل.