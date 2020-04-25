“أورانج” ترفع مساهماتها إلى 1.3 مليون دينار لدعم الجهود الحكومية

عمان – تبرعت أورانج الأردن بمبلغ مليون دينار لصالح صندوق همّة وطن ليصبح مجموع الدعم المقدم للحكومة 1,300,000 دينار منذ بداية أزمة كورونا لمساعدتها على الحدّ من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة، بما في ذلك الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أورانج الأردن استجابتها السريعة للتوجهات التي أطلقتها الحكومة منذ بدء هذا الظرف الطارئ لتسخر مواردها التقنية والمالية للمساهمة في التغلب على جائحة كورونا، ولتقف سنداً لكل جهد يبذل لتحقيق هذا الهدف، لافتة إلى أنها قدمت دعماً مادياً لصندوق وزارة الصحة وصندوق الخير في إطار دعم كافة المتضررين من هذه الأزمة.

وبينت أنها جزء من النسيج الوطني الأردني، وأنها لن تتوانى في تقديم الدعم للأردن حكومة وشعباً في هذا الوقت بالذات لما يتطلبه من تظافر في الجهود للتعامل مع تداعيات الأزمة، مؤكدة أن توجيه التبرع لصندوق همة وطن جاء ليسهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثارها على كافة شرائح المجتمع، ودعم الجهود الحكومية الرامية لمساندة المتضررين، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية وقيمها المتمثلة في تعزيز أواصر التعاون والتكافل والالتزام بتسخير إمكاناتها لدعم وخدمة الوطن.

ويضاف هذا التبرع إلى مجموعة من التبرعات والمبادرات المجتمعية التي اتخذتها أورانج منذ بدء الأزمة، حيث تبرعت بمبلغ 100 ألف دولار لوزارة الصحة، ثم تبرعت مجدداً بالتعاون مع مؤسسة أورانج، ذراع المجموعة العالمية للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية بما قيمته 120 ألف يورو من ضمنها مجموعة معدّات طبية للوزارة، نظراً لما يستدعيه هذا الظرف الاستثنائي.

وتقديراً منها لجهود الكوادر التمريضية الذين يسطرون أسمى وأنبل صور العطاء، قدمت أورانج الأردن 4500 خط خلوي مجاناً للممرضات والممرضين الأردنيين العاملين في مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال الأشخاص المحتملين أو المصابين بفيروس كورونا المستجد بما قيمته 130 ألف دينار، فضلاً عن تبرعها بمبلغ 20 ألف دينار لدعم مبادرة “يوميتهم علينا” لعمّال المياومة وعائلاتهم المتضررين.

ووضعت أورانج الأردن، مواردها الرقمية تحت تصرف المستخدمين عبر توفير التصفح المجاني لعدد من المنصات الإلكترونية مثل منصة وزارة التربية والتعليم “درسك” ليستكمل الطلبة دروسهم، وتوفير قناة اتصال بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب الدعم في حالات الطوارئ أو الاستفسار عن كورونا ومن كافة الشبكات.