“أورانج” تشارك الأردنيين احتفالاتهم بـ”عيد الجيش” عبر الإنترنت

عمان – احتفالاً بعيد الجيش الأردني وتقديراً لبطولات القوات المسلحة الاردنية، أقامت أورانج الأردن فعالية عبر الإنترنت بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الاردنيين، امتنانا لهم لرسمهم أسمى صور الإخلاص والتفاني ودورهم في الحفاظ على أمن وأمان الوطن خلال أزمة كورونا المستجد على وجه الخصوص.

ونظراً لأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للبناء على نجاح المملكة في تخطي أزمة كورونا، فإن أورانج الأردن حرصت على تخصيص فعالية هذه المناسبة بالاعتماد على وسائل رقمية بدلاً من التجمعات، كونها شركة وطنية تقف بجانب الأردنيين وخاصة في مثل هذه المناسبة الهامّة التي ترفع راية الاعتزاز والفخر والوحدة والانتماء.

وتضمنت الفعالية مشاركة صوت الأردن الفنانة ديانا كرزون التي قدّمت عدداً من الأغاني الوطنية الشهيرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة من الفقرات الموسيقية أبرزها أداء فرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية، بشكل مباشر عبر الإنترنت لتعزيز الحسّ الجماعي وتكريما لمنتسبي الجيش الأردني على كلّ مساهماتهم وبطولاتهم في سبيل رفعة الوطن.

وأكدت أورانج الأردن أن هذه الفعالية تزامنت مع الجهود المستمرة خلال أزمة كورونا والتي كان الجيش الأردني أحد أهم دعاماتها، لافتة إلى أنها تسعى بذلك إلى تكريم كافة منتسبيه، لا سيما وأنه أحد أهم ركائز الوطن الشامخة التي تؤدي بكل فخر مسؤولياتها الكبيرة لتنعم البلاد بالأمان.