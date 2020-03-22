“أورانج” تشيد بقرار “تنظيم الاتصالات” المتعلق بزيادة السعات

عمان-الغد- أشادت Orange الأردن بموقف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيادة رئيس مجلس المفوضين الدكتور غازي الجبور تجاه الظروف الحالية التي تمر بها المملكة، حيث قامت بمنح الشركات ترددات إضافية لزيادة السعات وذلك لضمان توفير خدمات الاتصالات والإنترنت، مما سيساعد الشركات على ضمان تقديم خدمات إنترنت بدون انقطاع وخصوصاً خلال أوقات الذروة وبسرعات تخدم الجهود الحكومية لضمان استمرار العملية التعليمية، كما تتيح للمشتركين العمل من منازلهم على الوجه الأمثل.

وقالت الشركة إن هذا الإجراء من الهيئة يجسد مفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تحتاج من الجميع الوقوف صفاً واحداً للمساهمة في الجهود الوطنية الموحدة.

ومن جانب آخر أكدّت Orange الأردن على أهمية التعاون والاستخدام الأمثل لشبكات الاتصالات والإنترنت، خاصة وأن فترات الذروة تمتد طوال اليوم في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة والعمل والتعليم عن بعد في هذه الفترة.

وقال بيان صحفي صادر عن الشركة إن حركة الإنترنت زادت خلال فترة الحجر بنسب ملحوظة على شبكاتها سواء الفايبر أو ADSL ، كما ارتفع حجم استخدام شبكة الموبايل بشكل كبير عن الحركة المعتادة، متوقعة أن يزيد الاستخدام بعد الإجراءات الحكومية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الجمعة الماضية.

وحرصت Orange الأردن على اتخاذ كافة التجهيزات لمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائها، مثل زيادة سعة بوابة الإنترنت الدولي، وتعزيز تغطية الفايبر للمنزل والعمل، كما استخدمت الترددات الإضافية التي تم تخصيصها من قبل الهيئة لتوسيع شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها لأكثر من 600 موقع، الأمر الذي تم تنفيذه في فترة قياسية مدتها 36 ساعة بالعمل ليلاً نهاراً.

إن جملة الإجراءات التي اتخذتها الشركة تمّت في هذه الفترة الزمنية القياسية بالاعتماد على فرقها المهنية والهندسية في جميع وحداتها، وبمستوى عالٍ من التنسيق باستخدام أحدث التقنيات للتواصل عن بُعد والتعاون لتطبيق خططها لاستمرارية الأعمال بكفاءة، سعياً لضمان الخدمات المناسبة للمملكة وأبنائها في كافة القطاعات.