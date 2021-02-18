“أورانج” تطلق الموسم الثامن من برنامج تسريع الأعمال الأحد

إبراهيم المبيضين

عمان- تطلق شركة “أورانج الأردن” الموسم الثامن من برنامجها الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية BIG يوم الأحد المقبل، مواصلة دعمها للشركات الناشئة، وتعزيز نمو أعمال تلك الشركات وضمان توسعها في أسواق جديدة.

ومن المقرّر ان ينضم الى هذا الموسم ويستفيد من مزايا برنامج تسريع الاعمال من اورانج 6 شركات ناشئة جديدة، جرى الاعلان عنها في وقت سابق بعد ان اختارتها لجنة التحكيم المتخصصة بتقييم المشاريع الريادية المتقدمة خلال جلسة عبر الانترنت وهذه الشركات هي: BOB Ship Cash، PartMan، ION Microsystems Tanda ، و Accessible Jordan

ومع انطلاقة هذا الموسم الجديد من برنامج تسريع الاعمال من “اورانج” وانضمام الشركات الست الجديدة للاستفادة منه ، يرتفع عدد الشركات المستفيدة من جميع مواسم برنامج ” بيج” السابقة الى 43 شركة ناشئة حيث استفاد من المواسم السبعة الماضية حوالي 37 شركة ناشئة.

وينطلق الموسم الجديد من البرنامج – والذي يمتد لفترة 8 أشهر – في قرية أورانج الرقمية بمنطقة العبدلي بعد انتقال منصة “BIG” إليها، حيث تمثل القرية الرقمية الحاضنة لأبرز مبادرات أورانج الأردن الريادية والشبابية التي تشجع الابتكار والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ليكون بذلك الموسم الثامن أول مواسم البرنامج في مقره الجديد، مع تأكيد الالتزام بقوانين الدفاع وبإجراءات لضمان الصحة والسلامة العامة.

وانطلق برنامج دعم ريادة الأعمال من شركة “أورانج الأردن” في العام 2015، اذ وفرت فيها “أورانج الأردن” للشركات المنضمة الى برنامجها مساحات عمل متخصصة في منصتها إضافة للبرامج التدريبية، فضلاً عن الترويج الإعلامي وضم هذه الشركات لشبكة “أورانج” العالمية، وتسهيل وصولها لبرامج تسريع النمو والإرشاد الرائدة على مستوى العالم، كما يهدف البرنامج لدفع نمو أعمال تلك الشركات وضمان توسعها في أسواق جديدة، وذلك بدعم من شركائها المحليين في البرنامج، وتقديم المساندة للحصول على فرص تمويلية مباشرة عبر خدمات صندوق مجموعة “أورانج” العالمية الاستثماري للمشاريع الرقمية.

ويتزامن التحضير للبرنامج في موسمه الثامن مع اتفاقية جديدة وقعتها أورانج الأردن مع Changelabs، مسرع الأعمال الرائد في المنطقة، لإدارة البرنامج وتمكين الشركات المنضمة من الاستفادة من شبكة واسعة من البرامج المندرجة تحت مظلة Changelabs والتي تختص بالشركات الناشئة في المراحل المبكرة وتربطها بمجتمع الريادة الدولي، وذلك ضمن سعي أورانج الأردن لإثراء البرنامج باستمرار وإضفاء مزايا جديدة تتناسب وتطلعات الرياديين الأردنيين. وتؤكد أورانج الأردن التزامها، من خلال برنامج “BIG” ومبادراتها الريادية الأخرى، بالارتقاء بقطاع الريادة ككل ودعم الشباب بما يعزز جهودهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وفي الوقت ذاته تسريع عملية التحول الرقمي الذي كرست من أجله الشركة مواردها ومبادراتها، وذلك في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تضع الريادة الشبابية في قمة أولوياتها لأهميتها في تقدم مختلف القطاعات.