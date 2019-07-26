“أورانج” تطلق الموسم السابع من برنامج دعم ريادة الأعمال الأربعاء

إبراهيم المبيضين

عمان- تستعد شركة ” اورانج الاردن” لاطلاق الموسم السابع من برنامجها لدعم ريادة الاعمال في المملكة الذي يحمل اسم ” بيج”، حيث من المخطط ان يدشن هذا الموسم الجديد نهاية شهر تموز “يوليو” الحالي”.

وسينطلق الموسم الجديد من البرنامج الأربعاء المقبل في مقر البرنامج في مجمع الملك الحسين للاعمال برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة.

وقالت شركة “اورانج الاردن” لـ”الغد” بانه سيجري في الفعالية المزمع عقدها تخريج الشركات الناشئة في الموسم السادس من برنامجها لدعم ريادة الاعمال واستقبال الشركات الجديدة التي تم اختيارها للالتحاق والاستفادة من البرنامج الذي يقدم مساحات لعمل الرياديين، وحضانة وتسويق وارشاد ودعم لمشاركات في مؤتمرات عالمية معنية بالتقنية والريادة.

وتقترب شركة ”أورانج الأردن“ من موعد اختتام الموسم السادس من برنامج ” بيج” حیث ستحتفل الشركة بخریجه وتستقبل المنضمین الجدد، مؤكدة أن النجاح الملموس الذي حققه ”BIG ”في مواسمه المتتالیة أسهم في استمرار شركات أردنیة بعقول موهوبة ومبدعة وخروج مشاریعها الى دائرة الضوء، واندماجها في سوق العمل محلیا وخارجیا.

واكدت الشركة انه جرى قبل اكثر من اسبوع اختيار 5 شركات ريادية للانضمام الى الموسم السابع من برنامج ” بيج”

وقالت ” اورانج الاردن” انه تم اختيار هذه الشركات الخمس من بين 10 شركات ريادية اردنية عرضت قبل اكثر من اسبوع افكارها وخدماتها ومنتجاتها امام لجنة تحكيم متخصصة.

وسيجري الاعلان عن اسماء الشركات الجديدة التي ستنضم الى الموسم السابع من برنامج ”بيج” نهاية الشهر الجاري، لتبدأ مشوارها مع البرنامج الذي يركز على دعم الشركات ومساعدتها على تسويق منتجاتها والنمو خلال المرحلة المقبلة.

واوضحت “اورانج الاردن” ان الشركات العشر التي عرضت افكارها في المرحلة النهائية من الاختيار، كانت من بين 70 شركة ريادية اردنية تقدمت بطلبات للانضمام الى برنامج ” بيج” وذلك خلال فترة الشهر الماضي.

ودعمت شركة ”أورانج الأردن“ 31 شركة ریادیة أردنیة على مدار المواسم الستة السابقة من برنامج ”بيج”.

ویتماشى برنامج ” بيج” مع رؤیة شركة ”أورانج الأردن“ كونها شركة وطنیة تسهم بفعالیة بعملیة التنمیة المجتمعیة في المملكة، وتقدم الدعم اللازم للشباب إدراكا منها بدورهم في بناء مجتمعاتهم المحلیة والنهوض بها نحو مستقبل أفضل.

وانطلق البرنامج في العام 2015 ،وفرت فیها”أورانج الأردن“ للشركات المنضمة الى برنامجها مساحات عمل متخصصة في منصتها بالإضافة للبرامج التدریبیة، فضلاً عن الترویج الإعلامي وضم هذه الشركات لشبكة ”أورانج“ العالمیة، وتسهیل وصولها لبرامج تسریع النمو والإرشاد الرائدة على مستوى العالم، كما یهدف البرنامج لدفع نمو أعمال تلك الشركات وضمان توسعها في أسواق جدیدة، وذلك بدعم من شركائها المحلیین في البرنامج، وتقدیم المساندة للحصول على فرص تمویلیة مباشرة عبر خدمات صندوق مجموعة”أورانج“ العالمیة الاستثماري للمشاریع الرقمیة.

ویعد ”BIG ”جزءاً من منصة ”Fab Orange ”العالمیة المخصصة لتعزیز فرص نمو الشركات الناشئة، التي تركز على تشبیك هذه الشركات المبتكرة بشركاء ”أورانج“، من أجل استحداث فرص للاستثمار بها في أكثر من 15 دولة من الدول التي تعمل بها ”أورانج“ العالمیة.

والأردن الذي یشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، یشكل ریادیو الأعمال فیه 23 % من ریادیي الأعمال في المنطقة العربیة، كما أن الأرقام تشیر إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ریادة الأعمال العالمي في العام لیصبح في المرتبة 49 ،والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسیة المواهب العالمیة خلال 3 أعوام فقط