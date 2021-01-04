“أورانج” تطور “تشات بوت” لدعم مكافحة العنف ضد اللاجئات

عمان- قدمت “أورانج” الأردن “تشات بوت” باسم “درب الأمان”؛ أحد حلولها المطورة لدعم حملة أكشن إيد المنطقة العربية وجمعية النساء العربيات لمكافحة العنف الأسري الذي تعاني منه اللاجئات، وذلك لتسخير التقنيات الحديثة في إحداث تغيير إيجابي وملموس على حياة السيدات المعنفات وتحسين ظروفهن، خاصة بعد أن شهدت المملكة ارتفاع نسبة العنف الأسري أثناء الحظر بسبب جائحة كورونا إلى 34 %.

إطلاق “تشات بوت” جاء بعد تعاون أورانج الأردن وأكشن إيد وجمعية النساء العربيات في إجراء الاستطلاعات لتحديد متطلبات المستفيدات وأنسب طرق الاتصال بالنسبة لهن، وثم تحليل النتائج وتصميم الآلية وتطويرها واختبارها لضمان كفاءتها وعملها بفعالية للحد من العنف ضد النساء ومساندتهن لدى طلب الدعم.

يتولى “درب الأمان” مهمة الإجابة عن رسائل المستخدمات بطريقة آلية، وتمتاز “أورانج” الأردن بخبرة واسعة في مجال “تشات بوت”؛ حيث سبق أن طورته لخدمة زبائنها وغيرهم وسخرت تقنيات الذكاء الصناعي في بناء البوت لضمان الاستجابة بشكل أفضل. ويمكن للسيدات المعنفات التواصل مباشرة مع “تشات بوت” عبر فيسبوك مسنجر، التشات داخل التطبيق، التشات عبر الموقع وواتساب، ليكون بذلك وسيلة سهلة وفعالة وآمنة؛ إذ يتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة وثم معالجة الوضع للمساهمة في حمايتهن وتوفير الدعم المطلوب لهن.

وبينت “أورانج” الأردن أنها تعتز بشراكتها مع أكشن أيد وجمعية النساء العربيات وتسخيرها التقنيات الحديثة في رقمنة العمل المجتمعي، وخاصة “تشات بوت” الذي يوفر الوقت والجهد ويتيح وسيلة أكثر أماناً وكفاءة، التزاماً منها بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة بقطاعاتها كافة ونظراً لما تقدمه من أداة لتعزيز قيم الإنسانية ونبذ العنف، لافتة إلى أن ذلك يقع ضمن جهودها كمزود رقمي رائد ومسؤول والشريك الرقمي للمملكة.