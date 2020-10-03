” أورانج” تعلن الفائزين بجائزة “مشاريع التنمية المجتمعية” المحلية الرابعة

عمان- اختتمت أورانج الأردن النسخة المحلية الرابعة من جائزة أورانج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP) وأعلنت عن أسماء الفائزين في حفل تكريمي أقيم عبر تقنية التواصل المرئي، بحضور الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن، تيري ماريني، وأعضاء لجنة التحكيم وعدد من ممثلي الإعلام وقطاع الريادة، حيث احتل مشروع Carers المركز الأول وفاز بجائزة مالية تبلغ 5 آلاف دينار، تلاه Accessible Jordan في المركز الثاني وفاز بجائزة مالية تبلغ 3 آلاف دينار وثم كِندة في المركز الثالث بجائزة مالية تبلغ ألف دينار.

بالإضافة إلى الجوائز المالية، يحصل الفائزون على فرصة المشاركة في النسخة الدولية العاشرة من الجائزة، والتي تصل جوائزها إلى 25 ألف يورو، 15 ألف يورو و10 آلاف يورو للمراكز الثلاثة الأولى والتي تقام في مدينة كيب تاون جنوب أفريقيا.

ويشكل مشروع Carers حلقة وصل بين العائلات ومقدّمي الرعاية بما في ذلك التمريض المنزلي ورعاية الأطفال والعلاج الطبيعي، أمّا Accessible Jordan فيسعى لزيادة الوعي وتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، في حين يتيح كندة تعلم الخط العربي عبر موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية وصنع منتجات يزيّنها الخط العربي.

وأكّد الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن تيري ماريني أن جائزة أورانج لمشاريع التنمية المجتمعية من أهم مبادرات الشركة السنوية التي تُعنى بمساهمة المشاريع القائمة على التكنولوجيا والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومدى تلبيتها لاحتياجات المجتمع الأردني، لا سيما أنها تندرج ضمن جهود أورانج لتسريع التحول الرقمي بما يرافقه من عوائد إيجايبة للأفراد والمجتمعات على حد سواء، الأمر الذي تجلت أهميته في ظل أزمة كورونا المستجد. وشكر ماريني لجنة تحكيم الجائزة على جهودهم في اختيار المشاريع الأفضل ومتابعتهم المشاريع المتأهلة وتقديم المشورة من أجل تطويرها، لافتاً إلى أن هذه الجهود تصب في صالح الريادة ذات الدور الفاعل في التنمية، والتي تعد ركيزة أساسية لبرامج أورانج الأردن ومبادراتها لتشجيع الريادة الشبابية لما لها من دور في التقدم الاقتصادي والمجتمعي.

وتتألف لجنة التحكيم من خبراء في مجالي الريادة والعمل المجتمعي، وهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز، ديمة البيبي، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن “إنتاج”، نضال البيطار، مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، المديرة التنفيذية لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف بالأردن، غدير الخفش، مدير منظمة PACES، محمد العموش، الشريك المؤسس لـ “سيدات أعمال العالم العربي” والشريك الإداري في صندوق أمام الاستثماري، فداء الطاهر، والمستشارة الاقتصادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رشا منّاع، بالإضافة إلى مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي في أورانج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة.