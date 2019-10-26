” أورانج” تعلن شراكتها مع “قعوار للطاقة” في مشروع محطات الطاقة الشمسية

إبراهيم المبيضين

عمان – أعلنت شركة أورانج الأردن الخميس عن شراكة استراتيجية مع شركة قعوار للاستثمار لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الطاقة المتجددة عبر الأنظمة الكهروضوئية.

وبموجب هذه الشراكة ستقوم “شركة شمس الاتصالات للطاقة” – المملوكة بالكامل من قبل شركة قعوار للاستثمار” – بتطوير ثلاث محطات للطاقة الشمسية لصالح اورانج الأردن بقيمة إجمالية تقدر بـ 53 مليون دولار بتمويل عبر قرض من قبل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالتعاون مع صندوق التكنولوجيا النظيفة والبنك الأردني الكويتي وبنك الاستثمار العربي الأردني/قطر.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة “شمس الاتصالات للطاقة” بتشغيل المحطة الشمسية الكهروضوئية لمدة 20 سنة تتعاقد خلالها مع شركة قعوار للطاقة، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل “شركة قعوار للاستثمار” بصيانة المحطات الشمسية الكهروضوئية لطيلة الفترة التشغيلية للمشروع.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه احتياجات شركات الاتصالات من الطاقة والكهرباء مع النمو المتزايد في حجم البيانات وزيادة اعتماد الناس على خدمات الاتصالات لا سيما خدمات الإنترنت عريضة النطاق.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة اورانج الأردن تيري ماريني ورئيس شركة قعوار للاستثمار ورئيس هيئة مديري شركتي شمس الاتصالات وقعوار للطاقة كريم قعوار، والرئيس التنفيذي لـشركة قعوار للطاقة حنّا زغلول، ونائب الرئيس التنفيذي/المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية لـ اورانج الأردن رسلان ديرانية، إضافة إلى عدد من المدراء من كلا الطرفين ووسائل الإعلام.

وقال ماريني “هذا المشروع يأتي في سياق توجه اورانج العالمية نحو استخدام الطاقة النظيفة ضمن استراتيجيتها في الحفاظ على البيئة” لافتاً إلى أن اورانج الأردن كونها شركة عالمية تعمل بروح محلية تحرص دائماً على تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الاجتماعي والبيئي، حيث استطاعت وبالتعاون مع شركائها إنجاز الجزء الأكبر منه والتحول نحو هذا المصدر من الطاقة.

وعبّر ماريني عن اعتزازه بهذه الشراكة مؤكّدا أنه “يسعدنا أن نرى هذا المشروع الذي بدأنا بتصوره منذ سنوات عديدة في مرحلة التنفيذ، فقد قمنا بالإعلان عن المشروع العام 2016 وثم تأمين الأراضي، وإنهاء اتفاقيات الربط، وتراخيص التوليد بين عامي 2016 و2018″.

وزاد” أما اختيارنا لقعوار ليكون شريكنا فتم في العام 2018 بعد مرحلة طلب العروض، واليوم نعلن رسميا عن شراكتنا المتينة مع قعوار بعد الوفاء بشروط اتفاقنا بنجاح، إذ إنها مبنية على تولي قعوار مسؤولية الهندسة والتصميم والمشتريات والبناء والتركيب والتمويل والتشغيل لمشروع محطاتنا الشمسية”.

وأضاف “مشروعها للطاقة الشمسية يعد الأكبر على مستوى القطاع الخاص الأردني، ويعمل بقدرة تصل إلى نحو 37 ميجاواط/ذروة، من خلال حقولها في الخالدية في المفرق، ناعور والمفرق التنموية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، مما يمكن الشركة من تغطية جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء”.

وأكد على أهمية هذا المشروع خاصة وأنه يأتي بالتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الذي يحفز الاعتماد على الطاقة المستدامة وذات التكاليف المنخفضة، لما له من أثر على الحد من الأضرار الناجمة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية والمساهمة في خلق بيئة نظيفة تخدم كافة شرائح المجتمع.

وعن مراحل تنفيذ المشروع، بين ديرانية أن اورانج قطعت شوطا طويلا حتى أصبحت مشغل الاتصالات الوحيد الذي انتقل للمرحلة التشغيلية للمشروع في العام 2019، بعد أن تم استكمال إجراءات ربط حقول الطاقة الشمسية على شبكات النقل والتوزيع وتشغيلها وذلك بالتعاون مع شركات الكهرباء الأردنية والكهرباء الوطنية وكهرباء إربد وتوزيع الكهرباء، وبهذا يعد المشروع أول مشروع يتم ربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية عن طريق نظام النقل بالعبور، الأمر الذي تحقق بفضل الحقول المجهّزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيات المخصصة لربط المحطات بالشبكة الكهربائية.

وأشار ديرانية إلى أن أكثر من 75 % من الطاقة المستخدمة لدى الشركة تأتي من حقولها الشمسية، الأمر الذي يعكس مدى إمكانيات المشروع في مواجهة الضغوط المالية والبيئية الناجمة عن الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة، خاصة أن من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة الكهربائية لدى الشركة بمقدار 3 أضعاف عما هي عليه الآن على أقل تقدير في حال إدخالها تقنيات الجيل الخامس.

من جانبه أثنى قعوار على بُعد الرؤية والعزيمة القوية لإدارة اورانج والتي قادت الشركة للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية وثمّن الثقة التي أولتها اورانج لشركة قعوار للطاقة لتنفيذ هذا المشروع بعقول وسواعد أردنية من الألف الى الياء وخلال مدة قياسية لم تتجاوز سبعة أشهر وفي ثلاث مواقع مختلفة.

وأضاف “التحدي الأصعب الذي يواجه الأردن هو تحدي إنتاج الطاقة بكلف مجدية وأن الحل الوحيد في مواجهة الجمود الاقتصادي هو توظّيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق وفر يسمح بزيادة الربحية والتنافسية للشركات مما يوفّر مزيداً من فرص العمل ويجذب الاستثمارات إلى الأردن”.

وزاد “من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 52000 طن في العام، الأمر الذي يجعله أحد أضخم المشاريع في استثمارات التقنية الكهروضوئية في القطاع الخاص على صعيد الشرق الأوسط”.

وقال الرئيس التنفيذي لـشركة قعوار للطاقة حنّا زغلول “نحن فخورون بتنفيذ أول مشروع يتم ربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية عن طريق نظام النقل بالعبور في المملكة ونشعر بفخر كبير ودرجة عالية من المسؤولية تجاه تولينا مهمة إنشاء هذه المحطة الشمسية، والتي بلا شك ستجعل Orange منشأة رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة في قطاع الاتصالات”.