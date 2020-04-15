“أورانج” تقدم خطوطا خلوية للكوادر التمريضية بقيمة 130 ألف دينار

عمان- تقديرا منها لجهود الكوادر التمريضية الذين يسطرون أسمى وأنبل صور العطاء، قدمت أورانج الأردن 4500 خط خلوي مجانا للممرضات والممرضين الأردنيين العاملين في مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال الأشخاص المحتملين أو المصابين بفيروس كورونا المستجد ولما يقدمونه في سبيل سلامة الوطن من هذه الجائحة.

وأوضحت الشركة أنها قدمت هذا الدعم من خلال نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، والذي بلغ قيمته 130 ألف دينار، تقديرا للجهود التي تبذلها كل ممرضة وممرض ممن يعملون في خط الدفاع عن الوطن في التصدي لمنع انتشار الفيروس، والحفاظ على حياة مواطنيه وضمان تزويدهم بالرعاية اللازمة، لافتة إلى أن تلك الخطوط الخلوية المقدمة لهم مشحونة لمدة 3 أشهر كاملة، لتسهيل عملهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني وليبقوا على تواصل مع أحبتهم وكل ما يهمهم.

وأكدت الشركة في بيان صحفي صادر عنها أنّها كجزء من العائلة الأردنية، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، تسعى في هذه الأوضاع الصعبة لتعزيز روح التكاتف الوطني والدعم المعنوي من أجل خير المملكة وأهلها، مشيرة إلى أن الفرق والكوادر التمريضية الذين يعملون على مدار الساعة للتغلب على كورونا ومنع انتشاره لضمان الصحة والسلامة العامة هم أبطال مخلصون يستحقون وقفة إجلال وتقدير.

وبينت أورانج الأردن أنها اتخذت عدّة خطوات للمساهمة في دعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها تبرعها بمبلغ 100 ألف دولار لدعم جهود وزارة الصحة، واتاحتها التصفح المجاني لمنصة خدمات “حكيم” لجميع مشتركيها والتي كانت قد أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية لصرف الأدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

واستجابة للدور المهم الذي يقع على عاتقها كشريك المملكة الرقمي الرائد والمسؤول، ساهمت أورانج الأردن في التوعية المجتمعية تحت شعارها “خليك بالبيت، خليك بأمان، خليك متواصل”.