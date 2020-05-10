“أورانج” تمدد التسجيل في “OSVP”

إبراهيم المبيضين

عمان – أعلنت شركة “أورانج الأردن” رسميا أنها قررت تمديد فترة التسجيل في النسخة المحلية الرابعة من جائزة أورانج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP 2020) حتى تاريخ الخامس من شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وأكدت الشركة في ردّها على استفسارات لـ “الغد” أن التمديد للتسجيل والمشاركة في المنافسة على جائزة أورانج لمشاريع التنمية المجتمعية يأتي حتى يتسن لأكبر عدد من المشاريع والرياديين في مضمار التنمية المجتمعية المشاركة في النسخة المحلية من هذه الجائزة التي تهدف بشكل عام إلى تعزيز مفهوم الريادة للتنمية المجتمعية.

وتتيح جائزة أورانج لمشاريع التنمية المجتمعية للشباب البالغين من العمر 21 عاماً فما فوق فرصة المشاركة المجانية، سواء كانوا من الطلبة أو الموظفين أو أصحاب شركة مسجلة وقائمة منذ ما لا يقل عن ثلاثة أعوام، شريطة أن تكون مشاريعهم قابلة للتطبيق على أرض الواقع في المملكة أو في الدول المجاورة، علماً أن روابط التسجيل للنسخة المحلية من المسابقة تم نشرها على صفحات اورانج الأردن الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت شركة اورانج فتحت باب المشاركة في هذه الجائزة بدءاً من تاريخ التاسع من شهر آذار ( مارس ) الماضي وحتى الخامس من شهر أيار ( مايو ) الجاري. وبيّنت اورانج الأردن أن النسخة الرابعة محلياً والعاشرة عالمياً تؤكّد على التزامها بدعم الثقافة الريادية وتشجيع الشباب من خلال تزويدهم بالبرامج التدريبية، والدعم المادي، والإرشاد، والخبرات المهنية وغيرها من المتطلبات لتمكينهم من تطوير الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والمجتمعية.