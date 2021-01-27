“أورانج” تمنح تدريبا مجانيا في البرمجة للأطفال

عمان – تقدم أورانج الأردن عبر أكاديميتها للبرمجة تدريباً متخصصاً مجانياً عبر الإنترنت في مجال البرمجة للأطفال، بمناسبة اليوم العالمي للمخترعين الصغار الذي يحتفي بابتكارات الأطفال الذين يتوصّلون لحلول علمية وعملية فريدة من نوعها، وذلك بالشراكة مع Hello World Kids المتخصصة في تعليم البرمجة للأطفال من خلال منصتها التفاعلية هلو كود، لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال الهام وتشجيع الجانب الإبداعي لديهم.

وأعلنت الشركة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في هذا البرنامج المجاني بدءاً من 17 كانون الثاني الذي يصادف اليوم العالمي للمخترعين الصغار ولمدة أسبوع، لتقوم بعد ذلك بمراجعة الطلبات وتصفية المتأهلين وثم اختيار 40 طالباً للانضمام لهذا التدريب.

وأكدت أورانج الأردن على أهمية تدريب الصغار مبكراً على البرمجة، لما توفره من فرص مستقبلية وكونها تسهم في تطوير العديد من القطاعات، حيث إن البدء بهذه التدريبات مبكراً سيكون له أثر كبير في مدى تقدم الطلبة وتمكّنهم من الابتكار الرقمي.

وأضافت الشركة أن دعم الأطفال لتطوير مهاراتهم في البرمجة يأتي في إطار دورها كمزوَد رقمي رائد ومسؤول وكونها الشريك الرقمي للمملكة، خاصة وأنها تبنّت هذا الدور من خلال عدة برامج داعمة في مقدّمتها أكاديمية البرمجة من أورانج.