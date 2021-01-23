“أورانج” تمنح تدريبا مجانيا في البرمجة للأطفال

عمان- تقدم “أورانج” الأردن، عبر أكاديميتها للبرمجة، تدريباً متخصصاً مجانياً عبر الإنترنت في مجال البرمجة للأطفال، بمناسبة اليوم العالمي للمخترعين الصغار الذي يحتفي بابتكارات الأطفال الذين يتوصلون لحلول علمية وعملية فريدة من نوعها، وذلك بالشراكة مع “Hello World Kids” المتخصصة في تعليم البرمجة للأطفال من خلال منصتها التفاعلية “هلو كود”، لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال المهم وتشجيع الجانب الإبداعي لديهم.

وأعلنت الشركة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في هذا البرنامج المجاني بدءاً من 17 كانون الثاني (يناير) الذي يصادف اليوم العالمي للمخترعين الصغار ولمدة أسبوع، لتقوم بعد ذلك بمراجعة الطلبات وتصفية المتأهلين وثم اختيار 40 طالباً للانضمام لهذا التدريب.

وأكدت “أورانج” الأردن أهمية تدريب الصغار مبكراً على البرمجة، لما توفره من فرص مستقبلية وكونها تسهم في تطوير العديد من القطاعات؛ حيث إن البدء بهذه التدريبات مبكراً سيكون له أثر كبير في مدى تقدم الطلبة وتمكنهم من الابتكار الرقمي.

وأضافت الشركة أن دعم الأطفال لتطوير مهاراتهم في البرمجة يأتي في إطار دورها كمزود رقمي رائد ومسؤول وكونها الشريك الرقمي للمملكة، خاصة وأنها تبنت هذا الدور من خلال برامج داعمة عدة في مقدمتها أكاديمية البرمجة من أورانج.

يذكر أن أكاديمية البرمجة من أورانج تواصل حالياً تدريب فوجها الثاني؛ حيث توفر تدريباً مكثفاً على أكثر لغات البرمجة طلباً ومجموعة من المهارات العملية والذاتية والتقنية لإثراء فرص الشباب في سوق العمل ضمن هدفها “التدريب من أجل التشغيل”.