“أورانج” تهيئ مركز بيانات البنك الاستثماري

عمان- دشن (INVEST BANK) البنك الاستثماري بالتعاون مع أورانج الأردن مركز بيانات متقدم لتلبية الاحتياجات المتطورة والمتنوعة لعملائه، حيث قامت أورانج الأردن باستبدال مركز البيانات السابق بتقنيات من أحدث طراز لضمان السرعة والارتقاء بخدمات البنك الرقمية، ليسهم هذا المركز المتطور في تعزيز الأداء والموثوقية والأمان لكافة الخدمات المقدّمة.

وتعدّ هذه الخطوة نقلة نوعية لـ(INVEST BANK) الذي سيضمن مواكبة كافة فروعه وأجهزة الصراف الآلي التابعة له والمنتشرة في أنحاء المملكة للتطورات العالمية ومواءمتها متطلبات العصر الرقمي الذي يعتمد على توافر البنية التحتية المدعّمة بالمعدات والتكنولوجيات الحديثة، ذلك أن مثل هذا المركز يعتبر أساسياً للتميز والتقدم في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع البنكي.

وأكد المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورانج الأردن، المهندس سامي سميرات، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمراكز البيانات وتوفيرها بأحدث طراز للمؤسسات والأعمال الأردنية، بما في ذلك شراكتها مع (INVEST BANK)، لافتاً إلى أن هذه المراكز أصبحت أكثر أهمية في ظل توجّه العالم بأسره نحو رقمنة الأعمال وتسخير التقنيات الحديثة في دعم القطاعات على اختلافها لزيادة كفاءة عملها ورفع الإنتاجية.

ولفت سميرات إلى أن الشركة توفر أعلى درجات الأمان لمعلومات عملائها، كما توفر لهم الخدمات السحابية بحسب احتياجاتهم، إضافة إلى عمليات الصيانة والمتابعة اللازمة لمثل هذه المراكز ذات الأهمية الكبيرة للشركات.

وبين أن الشركة حققت نجاحاً كبيراً في مجال مراكز البيانات، حيث نالت شهادة “Tier III” العالمية وهي شهادة رفيعة تمنح بناءً على معايير ومواصفات عالمية يجب أن تتحلى بها مراكز البيانات، ما جعلها تفوز بثقة الشركات والمؤسسات نظراً لكفاءتها وأمانها وسرعتها، ما يسهم بدوره في تعزيز الأعمال وتطويرها.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مدير عام (INVEST BANK)، منتصر دوّاس: “فخورون اليوم بتدشين مركز بيانات حديث يمتاز بالتقنية المتطورة والمستوى العالي من الكفاءة والذي سيخدم خططنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة وتعزيز ثقة قاعدة عملائنا المتنامية وضمان أمن واستمرارية جميع المعاملات المصرفية اليومية لهم وهذا كله بفضل الخبرات المتميزة التي يتمتع بها شريكنا أورانج الأردن الحاصل على الاعتمادات العالمية في هذا المجال”.

وأشار دوّاس إلى مساعي البنك المستمرة للمضي قدماً بتنفيذ استراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي من خلال تبني آخر وأحدث التقنيات التي من شأنها الارتقاء بخدمات البنك المصرفية من جهة، وإثراء تجارب عملائه وتحسينها من جهة أخرى.